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10 Şubat 2020, Pazartesi
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Avrupa sporunu da olumsuz etkiledi

Ciara Avrupa sporunu da olumsuz etkiledi

'de dün oynanması planlanan Manchester City-West Ham United karşılaşması olumsuz hava koşulları nedeniyle başlama vuruşuna saatler kala ertelendi. Fırtına, kadın liglerindeki fikstürü de etkiledi ve 11 mücadelenin ertelendiği duyuruldu.

Avrupa'yı etkisi altına alan fırtınası nedeniyle Avrupa'nın birçok ülkesindeki spor organizasyonları iptal edildi.

Hızı saatte 150 kilometreyi bulan Ciara fırtınası nedeniyle İngiltere'de futbolun yanı sıra ragbi maçları ve at yarışları da iptal edildi.

Federasyonu (KNVB), Hollanda Birinci Ligi'nde ve ülke genelindeki amatör maçların ertelendiğini açıkladı.

Birinci ve İkinci liglerdeki karşılaşmaların ertelendiğini duyuran Belçika da bu maçların çarşamba ve perşembe günü oynanacağını bildirdi.

'nde de (Bundesliga) ile Köln arasında dün oynanması planlanan lig mücadelesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

  1. 10.02.2020
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