Nihat Özdemir: Herkesi mutlu edemeyiz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündemdeki konular ve son zamanlarda artan eleştiriler üzerine dün bir basın toplantısı düzenledi. Özdemir, ligde ikinci yarının yeni başlamasına rağmen inanılmaz bir tartışma ortamı yaşandığını belirtip "Herkesin futbol ortamından bir şikayeti var ancak çözüm önerisi yok" şeklinde konuştu.



SES FARKLI, DİL AYNI!

Özdemir, bu sezon kulüplerin TFF için 50'ye yakın açıklama yaptığını, başkanlar düzeyinde de 90'ın üzerinde basın açıklaması olduğunu kaydedip "Konu hep benzer, 'O hakemi istemeyiz, bu hakemi istemeyiz. Bu MHK olmaz, gitsin, şu gelsin.' Arkadaşlar, son bir yılda 3 MHK gördü bu ülke... Bir karar alıyoruz veya bir kurulumuz karar veriyor, 18 kulübümüzden farklı ses çıkıyor. Ama hepsinin ortak dili aynı, 'Federasyon bizi engelliyor. Hakemler önümüzü kesiyor. Kurullar yanlı karar alıyor.' TFF, kurullar ve MHK, 18 kulübü birden nasıl hedef alabilir?" ifadesini kullandı.



TFF BAŞKANLIĞI ZOR İŞ

"Bir gün çıkıp 'Hata yaptım.' diyen yok. Aynaya bakan yok. Hata olacaktır, düzeltilecektir de. Eleştiri de yapılacaktır. Yeter ki ölçülü olsun. Biz X kulübün, Y kulübün federasyonu değiliz, sadece 18 kulübün de değiliz, ülkemizdeki profesyonel ve amatör yüz binlerce futbolcunun, tüm paydaşların federasyonuyuz" diyen Özdemir şöyle devam etti: "TFF kadar zorlu bir görev görmedim. F.Bahçe, Beşiktaş başkanı olmak daha kolay, çünkü tek bir kulübü düşünüyorsunuz. Burası öyle değil. Bir karar alıyoruz, bir kısmı memnun, bir kısmı değil. Herkesi mutlu edecek bir karar alamayız."



ZORLU GÖRÜŞMESi

TFF Başkanı olarak, tüm kulüp başkanlarıyla gerek federasyon, gerek Zorlu Center gerek başka bir yerde görüşebileceğini ifade eden Özdemir, "Fenerbahçe'yi koruyacak karar alsam Zorlu'da mı yapacağım. Servet de Erhan kardeşim de bilir o ofiste birçok kulüp başkanı ile konuştuk. Çok önemli kararlar aldık. Boğazımdan haram lokma geçmedikten sonra hiç önemsemem. Çünkü ben ne olacağını biliyorum. Bir sonrakini Zorlu'nun ortasındaki restoranda yaparız, herkes görsün. TFF Başkanı olarak, tüm kulüp başkanlarıyla gerek federasyon, gerek Zorlu Center, gerek başka bir yerde görüşürüm" diye konuştu.



BİLGİ SIZDIRMA İDDİASI

Ali Koç'un 'TFF'den bilgi sızdırılıyor' iddiasıyla ilgili de konuşan Özdemir şöyle dedi: "Lisans Kurulu ile ilgili böyle bir açıklaması oldu. Yedi seçilmiş arkadaşımız var. Bu 7 kişi, oturup bir anda çalışmıyorlar ki bunlara yardım eden, servis veren 20'ye yakın arkadaşımız var. Bunlardan biri bir şey söylemiş olabilir. Bizi rahatsız eden bir haber olmadı. Hiçbir şeyimiz kapalı kapılar ardında yapılmıyor, her şeyimiz açık ve şeffaf."



SİYASETİN İÇİNDE DEĞİLİZ

Nihat Özdemir, siyasetin futbola karıştığı iddialarına da tepki göstererek, şunları ifade etti: "Bu konudan hicap duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyarete gittik. Kulüpler Birliği Başkanı, 18 kulüp temsilcisi ve Bakanımız vardı. Kulüplerimiz sıkıntılarını anlattı. Cumhurbaşkanımız şunu söyledi; 'Hepiniz Türkiye'nin seçilmiş, önemli insanlarısınız. Sorunlarınızı, dertlerinizi oturup aranızda konuşup anlaşın ve yürüyün. Siyaseti, sporun içine karıştırmayın.' dedi. Siyaseti futbolun içine sokmamaya çalışıyoruz."



SÜREKLİ TARTIŞILAN BİR ORTAM

Rekabet açısından çok ilginç bir sezon yaşandığına dikkati çeken Özdemir, "Süper Lig'de 20. hafta geride kaldı ve şu an için neredeyse 18 takımımızın yarısı şampiyonluğa oynuyor. Böylesine rekabetçi ortamın keyfini yaşayıp bu rekabetten daha fazla nasıl gelir elde ederiz diye proje üreteceğimize, hakem kararlarını ön plana çıkartıp futbol iklimini sürekli tartışılan ortam haline getiriyoruz" görüşlerini paylaştı.



SANKİ HER BİRİ 'VAR' ÜSTADI!

Özdemir; kulüp başkanları, yöneticileri veya futbol yorumcularının VAR konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını belirterek "Fikret Orman 'Sezon başlıyor MHK'yi davet et, bu sezonki hakem atamaları nasıl olacak, VAR uygulamaları nasıl olacak anlatsınlar.' dedi. Son yarım saat toplantılarına gittim. Sonra da MHK Başkanı Zekeriya Alp, Oğuz Sarvan ve VAR Başkanı Barış Şimşek geldi, sadece 5 kulüp başkanı kaldı. İşim var diyen gitti. Adamlar bir saate yakın, yapacakları uygulamaları anlattı ama 5 kişi dinledi. 13'ünün işi vardı, gitti. Kamuoyunda her biri VAR üstadı gibi, en iyi yönetmeliği biliyor gibi, 'Burada niye VAR çağrılmadı?' diyorlar. Dinleseydi neden çağrılmadığını bilirdi" dedi.



HİÇBİR KONUDA ANLAŞAMIYORLAR

Takım Harcama Limitleri'nin yüzde 30'dan 40'a çıkmasıyla ilgili konuşan TFF Başkanı, şunları kaydetti: "Yapılan talimat değişikliğini takiben, Kulüpler Birliğinin talebine istinaden 20 Aralık 2019'da TFF Yönetim Kurulu talimat değişikliklerini iptal etti. Bunun nedeni, kulüplerin mutabakat sağlayamamasıdır. Aynı karar çerçevesinde faiz oranları ile ilgili değişiklik de iptal oldu. Şunu anladık ki maalesef kulüplerimiz kendileri lehine olan kararlarda dahi mutabakat sağlayamıyorlar. Biz de hata yapabiliriz. Hata yaptığımızı anladık. Genel kurulda iptal ettik."



ÖNCE TALİMATLARI OKUYUN!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in eleştirileri ile ilgili konuşan Özdemir şunları söyledi: "Bazı kulüplerimize ayrıcalık yapıldığını söylüyor. Kulüp Lisans ve FFP Talimatı tüm kulüplerimizin katılımı, desteği ve katkısıyla hazırlandı. O gün, ilan ettiğimiz takvimi kulüplerimiz biliyordu. 15 Aralık'ta limit artırım talebinde bulunacağını da tüm kulüpler biliyordu. Her kulübümüzün, artırım talebi yapma hakkı vardı. Bu kapsamda, kurul talepleri değerlendirmiş bir karar vermiştir. Talimat çok açık. Yaptırımlar ancak sezon sonundaki incelemeden sonra mümkündür. Yaptırım gerekiyorsa o ceza da bir sonraki sezon uygulanır. Bu nedenle 'Şu an niye ceza verilmedi, neden cezadan kurtarıldı?' demek doğru değil. Başkanlarımıza rica ediyorum, sosyal medya yerine önce talimatları okuyun."



BUNU ADİL GEVREK'E SORUN

Özdemir, ertelenen Yeni Malatya-Trabzon maçı polemiklerine de nokta koydu. Başkan şöyle konuştu: "TFF olarak, tüm yerel ve bölgesel futbol maçlarını erteledik. Önceliğimiz, oradaki vatandaşlarımızın güvenliğiydi. Maç ertelemek için herhangi bir kulübün talepte bulunmasına gerek yok. Tüm maçları ertelerken, Malatya'da neden maç oynatalım? Bir yanda enkaz altından vatandaşlarımız kurtarılmaya çalışılıyor. Orada maç oynatsak, bir artçı olsa, insanlar panik olsa, sonrasında üzücü olaylar yaşansa, bunun hesabını nasıl verirdik! Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in neden o maçı oynamak istediğini ben de merak ediyorum. Stada ambulans dahi yollayamazdık. Ayrıca Adil Gevrek'e sorun, Malatya madem çok güvenliydi, neden ertesi sabah Antalya'ya gittiler?"



ÇEBi iLE KONUŞTUK

Özdemir, Beşiktaş'ın Göztepe maçı için yaptığı kural hatası başvurusu hakkında da konuştu: "Sayın Çebi, dün bizi ziyaret etti. Süreç devam etmekte. Evet müracaatları var. Bu bizim işimiz değil, gelen müracatı MHK değerlendirecektir. Şu anda değerlendirme aşamasındayız. İki konu var, hem o hem de Gaziantep FK'nın Gençlerbirliği maçıyla ilgili müracaatı var. İkisi de inceleniyor. Bir karar verecekler, biz de açıklama yapacağız. Zannederim birkaç gün içinde sonuç belli olur."

TEŞEKKÜRLER TURKUVAZ MEDYA

Başkan Nihat Özdemir, konuşmasında grubumuza da teşekkür etti. Başkan, ATV ve A Spor'dan yayınlanan kupa coşkusu için uzun süredir devam eden ortaklığın altını çizerek "Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayıncısı Turkuvaz Medya Grubuyla 10 yıldır iş ortaklığmız devam ediyor. Maddi ve manevi katkıları nedeniyle Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. Özdemir, daha önceki kura çekimleri sırasında da Turkuvaz Medya'nın kupaya kattığı değer için teşekkür etmişti.