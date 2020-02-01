Ianis Hagi Rangers’ta - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
01 Şubat 2020, Cumartesi
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Rangers’ta

Ianis Hagi Rangers’ta

efsanesi 'nin oğlu , ekibi Genk'ten, İskoç takımı Rangers'a kiralandı.

efsanesi 'nin oğlu , ekibi Genk'ten, İskoç takımı Rangers'a kiralandı. 21 yaşındaki 10 numara sezonun ilk yarısında 19 maça çıktı. Rumen yetenek, 3 gol atıp, 4 asist yaptı. Ianis, 'un eski kaptanı 'ın yeni talebesi olacak.
  1. 1.2.2020
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