İlkay Gündoğan'dan Elazığ'a büyük destek!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Türk asıllı oyuncu İlkay Gündoğan, merkezi Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 şiddetindeki depremde zarar gören insanlara yardım amacıyla 100 bin TL'lik bağışta bulundu. Konuyla ilgili TPFD'dan yapılan açıklamada toplamda 400 bin TL'lik yardım toplandığı ve bunun 100 bin TL'lik kısmının İlkay'dan geldiği belirtildi.
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), Elazığ'da gerçekleşen deprem felaketine yardım için tüm futbolculara çağrıda bulundu.
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Elazığ'da 24 Ocak 2020'de gerçekleşen deprem felaketini tüm halkımızı derinden üzdü. TPFD olarak deprem felaketinde zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının bir nebze de olsa karşılanması için AFAD'a 400.000TL yardımda bulunduk. Yapılan bu yardımın 100.000 TL'lik bölümünü bağış yapan İlkay Gündoğan kardeşimize de ayrıca teşekkür ederiz. Tüm futbolcu kardeşlerimizi Elazığ ve Malatya'da zarar gören vatandaşlarımıza yardıma davet ediyoruz" denildi.
- 27.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
İlkay Gündoğan'dan Elazığ'a büyük destek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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