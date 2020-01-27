İlkay Gündoğan'dan Elazığ'a büyük destek! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
27 Ocak 2020, Pazartesi
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'dan 'a büyük destek!

İlkay Gündoğan'dan Elazığ'a büyük destek!

 ekiplerinden 'de forma giyen Türk asıllı oyuncu , merkezi 'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 şiddetindeki depremde zarar gören insanlara yardım amacıyla 100 bin TL'lik bağışta bulundu. Konuyla ilgili 'dan yapılan açıklamada toplamda 400 bin TL'lik yardım toplandığı ve bunun 100 bin TL'lik kısmının İlkay'dan geldiği belirtildi.

(), 'da gerçekleşen felaketine yardım için tüm futbolculara çağrıda bulundu.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Elazığ'da 24 Ocak 2020'de gerçekleşen deprem felaketini tüm halkımızı derinden üzdü. TPFD olarak deprem felaketinde zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının bir nebze de olsa karşılanması için 'a 400.000TL yardımda bulunduk. Yapılan bu yardımın 100.000 TL'lik bölümünü bağış yapan kardeşimize de ayrıca teşekkür ederiz. Tüm futbolcu kardeşlerimizi Elazığ ve 'da zarar gören vatandaşlarımıza yardıma davet ediyoruz" denildi.

  1. 27.01.2020
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