Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sepil: Çalıştaydan çok iyi sonuçlar çıkacak - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
14 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sepil: Çalıştaydan çok iyi sonuçlar çıkacak

Başkanı Sepil: Çalıştaydan çok iyi sonuçlar çıkacak

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sepil: Çalıştaydan çok iyi sonuçlar çıkacak

Başkanı , “ şunu gördük ki uzun yıllar sonra bir araya gelmenin ve herkesin görüşlerini ifade etmesinin çok büyük faydası var. Samimiyetle buradan çok iyi sonuçların çıkacağını ve Türk futbolunun, Türk sporunun yararlanacağını düşünüyorum” dedi.

Başkanı , 'da süren Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın ikinci günü öğle arasında, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve () Başkanı ile basın birlikte mensuplarına açıklamada bulundu.

"BİR SÜPER LİG KULÜBÜ BAŞKANI OLARAK DİĞER LİGLERLE OTURMAMIZ BİZE DENEYİM KAZANDIRDI"

Çalıştayın çok yararlı geçtiğini ifade eden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, ", 1., 2. ve 3. Lig kulüplerinin katılımıyla uzunca çalıştık. Çok yararlı bir çalışma oldu. Dün öğleden sonraki panellerde bakanlığımız yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Tüm liglerdeki kulüplerimiz aynı masada Türk futbolunun sorunlarını tartıştılar. Özellikle stratejik konuların neler olduğu ve burada yapılması gereken değişiklikler tartışıldı. Bir Süper Lig başkanı olarak diğer liglerle oturmamız bize deneyim kazandırdı. Herkes görüşlerini ifade etti. Önümüzdeki günlerde de bu çalışmalarımız sürecek. Ama şunu gördük ki uzun yıllar sonra bir araya gelmenin ve herkesin görüşlerini ifade etmesinin çok büyük faydası var. Samimiyetle buradan çok iyi sonuçların çıkacağını ve Türk futbolunun, Türk sporunun yararlanacağını düşünüyorum" diye konuştu.

  1. 14.01.2020
  2. Güncelleme: 14.01.2020 17:05
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sepil: Çalıştaydan çok iyi sonuçlar çıkacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN