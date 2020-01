Alaçatıspor maç fazlasıyla lider

Süper Amatör Lig Güney Grubu'nda istikrarlı çıkışıyla dikkatleri çeken Alaçatıspor, ikinci devrenin ikinci maçında konuk ettiği Şirinyerspor'u 4-0 yenerek, maç fazlasıyla, grup liderliğini elde etti.

Maçın ilk yarısı, her iki takımın da kontrollü oyunuyla başlarken, Alaçatıspor, 37. dakikada, Tolga'nın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Golün ardından iki takım da ataklarını sürdürse de, 1-0'lık skor bozulmadı. Maçın ikinci yarısının ilk dakikalarından itibaren Alaçatıspor rakip kalede baskısını arttırırken, 75. dakikada Kadir'in attığı golle skoru 2-0 yaptı. Golün ardından da baskısını sürdüren Alaçatıspor, 78. dakikada Koray'ın ayağından bulduğu golle 3-0'lık skora ulaştı. 3-0'lık skorun ardından Şirinyerspor, bulduğu pozisyonları gole çeviremezken, Alaçatıspor, Erdi'nin 90. dakikadaki golüyle skoru 4-0 olarak ilan etti.

Süper Amatör Lig Güney Grubu'nda bugün oynanan tek maçla puanını 26'ya çıkaran Alaçatıspor,, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.



"ŞAMPİYONLUĞA GİDİYORUZ"

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Alaçatı Gençlik Spor Kulübü Başkanı Soner Varhan, "Bugün itibariyle maç fazlasıyla lideriz. Tabi ki yarın oynanacak maçlar var. Sonucu onlar belirleyecek. Haftaya da Çeşme Belediyespor maçımız var. Çeşme Belediyespor'un sahasında oynayacağız. Takımımız gayet iyi gidiyor. Bugün, bizim için rahat bir maç oldu. Skor daha da fazla olabilirdi. 4-0'da güzel bir sonuç. Biz, şampiyonluğa gidiyoruz. Çeşme Belediyespor ve ardından Balçova ve Bayındırspor ile maçlarımız var. Bu üç maç çok önemli. 1-2 eksiğimiz var. Bir oyuncumuz askerden yeni geldi. Devre arasında kısa dönem askerliğini yaptı. Takım kaptanımızın da, çok önceden planlanmış yurt dışı seyahati var. Takımımızdan çok memnunum. Yönetim ve teknik ekip de kendi üzerilerine düşen görevi tümüyle yapıyor ki, bu skorları alıyoruz" diye konuştu.



"REKABET SAHADA OLSUN"

Önümüzdeki hafta sonunda oynanacak yerel derbi ile ilgili görüşlerini de açıklayan Varhan, "Umarım bu güzel ilçemizin iki güzide takımı, sorunsuz, centilmence, play off ruhuna sahip olarak iyi bir maç çıkarırlar. Elbette her iki takım da kazanmak için mücadele edecek. Futbolda rekabet vardır. Rekabet sahada olsun. Tabi taraftarlarımız da yerel derbi maçının heyecanı içindeler. Derbi maçı için hazırlık yapıyorlar. Doğaldır ki, derbi maçında kazanan biz olmak istiyoruz. Ligdeki tabloya göre; ikili averajda, potansiyel rakiplerimizin önündeyiz. Buna Çeşme Belediyespor da dahil. Keyifli bir maç olacağını umuyorum. Hafızalarda kalacak bir olmasını bekliyorum. Elbette, futbol kalitesiyle, mücadelesiyle, skoruyla hatırlanmasını diliyorum. Saha içi ve saha dışı sürtüşme olmadan, küfürsüz, centilmence, taşkınlık olmadan, iyi bir maç olması arzusundayız" şeklinde konuştu.



"ÖNEMLİ OLAN SEZONU LİDER BİTİRMEK"

Alaçatıspor Teknik Direktörü Malik Gençalp de maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, "Şu an için lideriz. Ama lider olmak çok önemli bir şey değil. Tabi Alaçatıspor için ve taraftar için güzel bir şey. Ama önemli olan bunun devamını getirip, sezon sonunda da lider bitirmemiz gerekiyor. Sezon başında da söylemiştim; bizim takımımız, yeni kurulan bir takım. Zaman içinde çok iyi yere gelecek. İşte şimdi yavaş yavaş geldi. Bundan sonra da böyle gidecek. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi oynadılar. Sahanın zemini biraz kötü olmasına rağmen, iyi maç çıkardılar. Şirinyerspor, genç bir takım. Böyle takımlara karşı oynamak zordur. Oyundan fazla oyunu bozmayı düşünen takımlar bunlar. Hadlerini bilerek oynadılar. Onlara da geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.



"EN DEĞERLİ VARLIKLARIMIZA EN UFAK BİR SÖZ SÖYLENMESİNİ ARZU ETMEM"

Çeşme Belediyespor ile oynayacakları yerel derbi maçı ile ilgili görüşlerini de açıklayan Gençalp, "Herkesten rica ediyorum; lütfen bunun bir maç olduğunu, birinin kazanıp, birinin kaybedeceğini ya da berabere kalacağını, ama dostlukların, kardeşliklerin her zaman devam edeceğini unutmayalım. Bana dünyaları bağışlasalar, hiçbir oyuncumun, hiçbir taraftarın, hiçbir arkadaşımın, en değerli varlıklarına en ufak bir söz söylenmesini istemem. Hem daha önce görev yaptığım takıma, hem kendi camiamızın taraftarına, kardeşçe, dostça maç oynayacağımızı, maçın skorunun önemli olmadığını, oynayacağımız karşılaşmanın ne ilk, ne de son olacağını, Çeşme İle Alaçatı'nın defalarca karşılaştığını, defalarca da oynayacağını hatırlatarak, herkesin sağduyulu davranmasını, centilmence, fair play çerçevesinde bir maç olmasını rica ediyorum" diyerek çağrıda bulundu.



"Takım disiplini, uyumu, başarıyı getiriyor"

İşini çok ciddi yapan bir insan olduğunu belirten Gençalp, "Yarın İzmir'e gidip, grubumuzdaki 2 maçı seyredeceğim. Mümkün olduğunca, oynayacağımız bütün takımların maçlarını izliyorum. Hafta içi çalışmalarımız, maç konuşmalarımız, tamamen ona göre yapılıyor. Oyuncularım çok tecrübeli. Gençler de uyum gösteriyorlar. Başarımızın nedeni burada. Oyuncularımız dediğimizi yapıyor. Biz, onlara doğru şeyler gösteriyoruz. Başarı böyle geliyor. Son üç deplasman maçında, 15 gol attık, 1 gol yedik. Bu da takım disiplini, takım uyumu, oyuncuların özgüveni ve özverisi, başarı olarak geri dönüyor. 'Deplasmana gidip, Alaçatıspor kapanıyor, sonra bir gol atıyor', değil. Üç deplasmandan döndüğümüz skorlar belli. Biz, her maça ayrı hazırlanıyoruz. Her maçı ciddiye alıyoruz. Örneğin, bugünkü karşılaşmayı, Çeşme Belediyespor maçından daha önemli buluyorum. Bu maçı kazanmasaydık, Çeşme maçının hiçbir önemi kalmayacaktı" diye ifade etti.