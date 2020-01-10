Şehir’den kötü prova
Medipol Başakşehir, devre arası kampındaki ilk hazırlık karşılaşmasında Fortuna Sittard'a 3-0 yenildi. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de izlediği maçta Hollanda ekibinin gollerini Ninaj, Ciss ve Diemers attı. Başakşehir, yarın da İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaşacak.
Medipol Başakşehir, devre arası kampındaki ilk hazırlık karşılaşmasında Fortuna Sittard'a 3-0 yenildi. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de izlediği maçta Hollanda ekibinin gollerini Ninaj, Ciss ve Diemers attı. Başakşehir, yarın da İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaşacak.
- 10.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
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