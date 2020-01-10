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10 Ocak 2020, Cuma
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Şehir’den kötü prova

Şehir’den kötü prova

Medipol , devre arası kampındaki ilk hazırlık karşılaşmasında 'a 3-0 yenildi. A 'in de izlediği maçta ekibinin gollerini Ninaj, Ciss ve Diemers attı. Başakşehir, yarın da ekibi ile karşılaşacak.

Medipol , devre arası kampındaki ilk hazırlık karşılaşmasında 'a 3-0 yenildi. A 'in de izlediği maçta ekibinin gollerini Ninaj, Ciss ve Diemers attı. Başakşehir, yarın da ekibi ile karşılaşacak.

  1. 10.1.2020
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