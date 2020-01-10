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10 Ocak 2020, Cuma
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yine atamadı

Konyaspor yine atamadı

'da çalışmalarını sürdüren , hazırlık maçında 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Ümraniye'yle karşılaştı. Ligin ilk yarısında gol yollarında yaşadığı problem nedeniyle büyük sıkıntı çeken yeşil-beyazlılar, alt ligden rakibine gol atamadı ve maç 0-0 sona erdi.

'da çalışmalarını sürdüren , hazırlık maçında 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Ümraniye'yle karşılaştı. Ligin ilk yarısında gol yollarında yaşadığı problem nedeniyle büyük sıkıntı çeken yeşil-beyazlılar, alt ligden rakibine gol atamadı ve maç 0-0 sona erdi.

  1. 10.1.2020
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