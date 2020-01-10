Atletico Barça’yı geçti: 3-2

İlk kez 4 takımlı turnuva şeklinde ve Suudi Arabistan'da düzenlenen İspanya Süper Kupası'nda A.Madrid, 2-1 geriye düştüğü maçta Barcelona'yı 3-2 yendi. Koke, Morata (pen) ve Correa'nın golleriyle kazanan Atletico, finalde Real'in rakibi oldu.