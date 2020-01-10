Atletico Barça’yı geçti: 3-2 - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
10 Ocak 2020, Cuma
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Atletico Barça’yı geçti: 3-2

Atletico Barça’yı geçti: 3-2

İlk kez 4 takımlı turnuva şeklinde ve 'da düzenlenen 'nda A.Madrid, 2-1 geriye düştüğü maçta 'yı 3-2 yendi.

İlk kez 4 takımlı turnuva şeklinde ve 'da düzenlenen 'nda A.Madrid, 2-1 geriye düştüğü maçta 'yı 3-2 yendi. Koke, Morata (pen) ve Correa'nın golleriyle kazanan Atletico, finalde Real'in rakibi oldu.

  1. 10.1.2020
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