Atletico Barça’yı geçti: 3-2
İlk kez 4 takımlı turnuva şeklinde ve Suudi Arabistan'da düzenlenen İspanya Süper Kupası'nda A.Madrid, 2-1 geriye düştüğü maçta Barcelona'yı 3-2 yendi.
İlk kez 4 takımlı turnuva şeklinde ve Suudi Arabistan'da düzenlenen İspanya Süper Kupası'nda A.Madrid, 2-1 geriye düştüğü maçta Barcelona'yı 3-2 yendi. Koke, Morata (pen) ve Correa'nın golleriyle kazanan Atletico, finalde Real'in rakibi oldu.
- 10.1.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
Toplam 2
Yorum
fatih çok karakterli bi oyuncu
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
Toplam 2
Yorum
KASA İNŞALLAH ADİL GİBİ OLMAZ
Atletico Barça’yı geçti: 3-2 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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