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09 Ocak 2020, Perşembe
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Kovacevic’e saldırı

Kovacevic’e saldırı

Bir dönem 'da ile birlikte müthiş bir ikili olan , ikamet ettiği 'da silahlı saldırıya uğradı.

Bir dönem 'da ile birlikte müthiş bir ikili olan , ikamet ettiği 'da silahlı saldırıya uğradı. Sırp yıldıza, Atina'da evinin önüne aracını park ederken kimliği tespit edilemeyen iki kişi tarafından ateş edildi. 46 yaşındaki Kovacevic'in hayati tehlikesi bulunmuyor.
  1. 9.1.2020
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