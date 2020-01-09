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09 Ocak 2020, Perşembe
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Aslanı

Afrika Aslanı Sadio Mane

'un Senegalli yıldızı , 'da yılın futbolcusu seçildi. 27'lik ilk kez bu ödüle layık görüldü.

'un Senegalli yıldızı , 'da yılın futbolcusu seçildi. 27'lik ilk kez bu ödüle layık görüldü. Yılın 11'inde ise şu isimler yer aldı: Onana (Ajax), Aurier (Tottenham), Matip (Liverpool), Koulibaly (), Hakimi (Dortmund), Gueye (), Mahrez (M. City), Ziyech (Ajax), Salah (Liverpool), Aubameyang (), Mane.
  1. 9.1.2020
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