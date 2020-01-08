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08 Ocak 2020, Çarşamba
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Haberler Futbol Haberleri Valencia Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? 50 milyon euroluk maç...

maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? 50 milyon euroluk maç...

Valencia Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? 50 milyon euroluk maç...

İspanya'nın köklü kulüpleri ve , bugün 'nda karşı karşıya gelecek ve futbolseverler heyecana doyacak... La Liga'da kıran kırana geçen Valencia ve Real Madrid çekişmesi, bu kez bir başka kulvarda oynanacak... Öte yandan bu önemli müsabakanın saat kaçta başlayacağı, hangi gün oynanacağı ve Valencia - Real Madrid karşılaşmasına ilişkin önemli bilgileri taraftarlar merak ediyor... İşte heyecanın doruğa çıkacağı bu müsabaka öncesinde bilinmesi gereken her şey!

ve , 8 Ocak Çarşamba akşamı 'nda kozlarını paylaşacak. La Liga'da futbolseverlerin keyifle takip ettiği bu rekabetin yeni perdesi bir başka kulvarda açılacak!

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Valencia - Real Madrid karşılaşmasına ilişkin bilmeniz gereken önemli bilgileri haberimizin detaylarında bulabilirsiniz...

VALENCIA - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Bu sene 4 takımla düzenlenen İspanya Süper Kupası, Suudi Arabistan'da oynanılıyor. Çarşamba akşamı Valencia ve Real Madrid, saat 22:00'de kozlarını paylaşacak. Barcelona ve Real Madrid ise, Perşembe akşamı karşı karşıya gelecek.

Öte yandan Valencia - Real Madrid karşılaşmasının Türkiye'de bir yayıncısı bulunmuyor.

İSPANYA FUTBOL FEDERASYONU PARA BASACAK

İspanya Futbol Federasyonu, 2019-20 İspanya Super Kupası'nı Suudi Arabistan'da oynatarak €50M kazanacak. Bu paranın €42M'u 4 takım arasında pay edilecek, kalan miktar ise alt lig kulüplerine dağıtılacak.

BU SEZON 4 TAKIMLA OYNANIYOR

İspanya Super Kupası, 2019 Şubat'ında açıklanan bir kararla 2 takım yerine 4 takımla oynanacağı açıklanmıştı. 8-12 Ocak 2020 tarihleri arasında oynanacak kupada Valencia, Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid mücadele edecek.

  1. 08.01.2020
  2. Güncelleme: 08.01.2020 12:25
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