Valencia Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? 50 milyon euroluk maç...
İspanya'nın köklü kulüpleri Valencia ve Real Madrid, bugün İspanya Süper Kupası'nda karşı karşıya gelecek ve futbolseverler heyecana doyacak... La Liga'da kıran kırana geçen Valencia ve Real Madrid çekişmesi, bu kez bir başka kulvarda oynanacak... Öte yandan bu önemli müsabakanın saat kaçta başlayacağı, hangi gün oynanacağı ve Valencia - Real Madrid karşılaşmasına ilişkin önemli bilgileri taraftarlar merak ediyor... İşte heyecanın doruğa çıkacağı bu müsabaka öncesinde bilinmesi gereken her şey!
Valencia ve Real Madrid, 8 Ocak Çarşamba akşamı İspanya Süper Kupası'nda kozlarını paylaşacak. La Liga'da futbolseverlerin keyifle takip ettiği bu rekabetin yeni perdesi bir başka kulvarda açılacak!
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Valencia - Real Madrid karşılaşmasına ilişkin bilmeniz gereken önemli bilgileri haberimizin detaylarında bulabilirsiniz...
VALENCIA - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?
Bu sene 4 takımla düzenlenen İspanya Süper Kupası, Suudi Arabistan'da oynanılıyor. Çarşamba akşamı Valencia ve Real Madrid, saat 22:00'de kozlarını paylaşacak. Barcelona ve Real Madrid ise, Perşembe akşamı karşı karşıya gelecek.
Öte yandan Valencia - Real Madrid karşılaşmasının Türkiye'de bir yayıncısı bulunmuyor.
İSPANYA FUTBOL FEDERASYONU PARA BASACAK
İspanya Futbol Federasyonu, 2019-20 İspanya Super Kupası'nı Suudi Arabistan'da oynatarak €50M kazanacak. Bu paranın €42M'u 4 takım arasında pay edilecek, kalan miktar ise alt lig kulüplerine dağıtılacak.
BU SEZON 4 TAKIMLA OYNANIYOR
İspanya Super Kupası, 2019 Şubat'ında açıklanan bir kararla 2 takım yerine 4 takımla oynanacağı açıklanmıştı. 8-12 Ocak 2020 tarihleri arasında oynanacak kupada Valencia, Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid mücadele edecek.
- 08.01.2020
- Güncelleme: 08.01.2020 12:25
- Valencia Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? 50 milyon euroluk maç...
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Trabzon şampiyon olur
Toplam 2
Yorum
halo trabzon maçında gereğini yaparsın artık yeğen
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Sol bek Komşu'dan
Toplam 1
Yorum
fb40 transfer ekipleri izleyip takip ettikleri bir topçu ise bence hemen alınsın daha yaşı genç çok iyi olur en azından sol bek oynar mevkisinin
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Trabzon şampiyon olur
Toplam 2
Yorum
daşovalı Kalakter yoksunu bir insansın. Trabzon seni adam yerine koysaydı Trabzonda oynardın. Ne işin vardı Denizli de. Sen kendini kandır devaam.
Valencia Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? 50 milyon euroluk maç... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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