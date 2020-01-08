Valencia Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? 50 milyon euroluk maç...

Valencia ve Real Madrid, 8 Ocak Çarşamba akşamı İspanya Süper Kupası'nda kozlarını paylaşacak. La Liga'da futbolseverlerin keyifle takip ettiği bu rekabetin yeni perdesi bir başka kulvarda açılacak!

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Valencia - Real Madrid karşılaşmasına ilişkin bilmeniz gereken önemli bilgileri haberimizin detaylarında bulabilirsiniz...

VALENCIA - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Bu sene 4 takımla düzenlenen İspanya Süper Kupası, Suudi Arabistan'da oynanılıyor. Çarşamba akşamı Valencia ve Real Madrid, saat 22:00'de kozlarını paylaşacak. Barcelona ve Real Madrid ise, Perşembe akşamı karşı karşıya gelecek.

Öte yandan Valencia - Real Madrid karşılaşmasının Türkiye'de bir yayıncısı bulunmuyor.

İSPANYA FUTBOL FEDERASYONU PARA BASACAK

İspanya Futbol Federasyonu, 2019-20 İspanya Super Kupası'nı Suudi Arabistan'da oynatarak €50M kazanacak. Bu paranın €42M'u 4 takım arasında pay edilecek, kalan miktar ise alt lig kulüplerine dağıtılacak.

BU SEZON 4 TAKIMLA OYNANIYOR

İspanya Super Kupası, 2019 Şubat'ında açıklanan bir kararla 2 takım yerine 4 takımla oynanacağı açıklanmıştı. 8-12 Ocak 2020 tarihleri arasında oynanacak kupada Valencia, Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid mücadele edecek.