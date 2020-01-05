Liverpool Everton maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere FA Cup mücadelesinde Ada'nın iki köklü ekibi Liverpool ve Everton, kozlarını Anfield Road'da paylaşmaya hazırlanıyor.

Kısa zaman önce Napoli ile yollarını ayıran ve Everton ile anlaşan dünyaca ünlü teknik direktör Carlo Ancelotti, Liverpool ile başarıdan başarıya koşan Jurgen Klopp'u mağlup ederek hem derbi zaferi yaşamak hem de ilk unvanını kazanmak istiyor.

LIVERPOOL - EVERTON MAÇI NE ZAMAN?

İngiltere'de büyük heyecana sahne olacak Merseyside derbisi öncesinde futbolseverlerin oldukça merak ettiği bir husus da maçın saati. İngiltere Futbol Federasyonu'nun belirlemesi üzerine, karşılaşma 5 Ocak Pazar 19:01'de başlayacak.

LIVERPOOL - EVERTON MAÇI NEDEN 19:01'DE? İŞTE CEVABI

Frank Lampard ve Slaven Bilic gibi isimlerin de reklam yüzlerinden olduğu, İngiltere Futbol Federasyonu'nun öncülüğündeki "Zihinsel Sağlık Farkındalığı" projesi kapsamında, bu hafta sonu oynanacak maçlar 1 dakika geç başlayacak...

"1 DAKİKA KENDİNİZİ DÜŞÜNÜN"

Projenin mottosu "Kendinize ve sevdiklerinize 1 dakika ayırın" olarak lanse edildi ve 60 saniyelik bu sürede zihinsel olarak rahatlama amaçlanıyor.

Jesse Lingard, Heung-min Son, Harry Maguire gibi göz önündeki futbolcuların yanı sıra, Frank Lamprad ve Slaven Bilic gibi teknik adamlar da projeye destek verdi, reklam filminde boy gösterdi.

LIVERPOOL'DA SON GELİŞMELER

Son dönemin tartışmasız en formda takımı Liverpool, Premier Lig'de üst üste 11 maç kazanarak şimdiden maç eksiğine rağmen en yakın takipçisi Leicester'a 13 puan fark yaparak şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti.

Klopp'un bu maç ve önümüzdeki birkaç maç için as kadrodan önemli isimlere dinlenme fırsatı tanıyarak rotasyona gideceği açıklaması geldi.

Nathaniel Phillips, Ki-Jana Hoever, Neco Williams, Curtis Jones, Harvey Elliott ve yeni transfer Takumi Minamino forma giymesi beklenen isimler. Öte yandan Xherdan Shaqiri, Alex Oxlade-Chamberlain, Dejan Lovren, Naby Keita, Rhian Brewster, Joel Matip, Clyne ve Fabinho sakatlıkları bulunan oyuncular.

EVERTON'DA SON GELİŞMELER

Teknik direktör Carlo Ancelotti'yi takımın başına getiren Everton ligde Burnley ve Newcastle galibiyetleriyle başlayıp son kez M. City'ye 2-1 mağlup olmuştu. Sezon başı Napoli'nin hocasıyken Liverpool'u 2-0 mağlup ettikleri için Everton taraftarının bugün için hocadan beklentisi büyük… Maviler'de de Bernard, Gbamin, Iwobi ve Gomes sakatlıkl problemi bulunan oyuncularken Morgan Schneiderlin'in durumu maç saati belli olacak.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

• Liverpool Anfield'ta Everton'la oynadığı son 23 maçta yenilgi görmedi.

• Liverpool son 16 resmi maçının 14'ünü galip tamamladı.

• Liverpool'un kupadaki son 4 maçında 2,5 gol üstü skorla oluştu.

• Everton'ın son 5 kupa maçında 2,5 gol barajı aşıldı.

• Everton son 5 resmi deplasmanında sadece 1 kez kazandı.