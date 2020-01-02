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02 Ocak 2020, Perşembe
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Transfer raporu A Spor'da

Süper Lig'de 4 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi öncesi son dakika bilgileri yine 'da... Anlaşma sağlanan isimler, kulüplerin radarına takılan oyuncular, bugün ''nda...

Süper Lig'de 4 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi öncesi son dakika bilgileri yine 'da... Anlaşma sağlanan isimler, kulüplerin radarına takılan oyuncular, bugün ''nda... Aykut İnce'nin sunumu ve usta yorumcuların yer alacağı program saat 21.00'de başlayacak. Canlı bağlantıların yapılacağı 'Transfer Raporu'nda son dakika gelişmeleri de izleyenlere sıcağı sıcağına aktarılacak.

  1. 2.1.2020
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