Transfer raporu A Spor'da

Süper Lig'de 4 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemi öncesi son dakika bilgileri yine A Spor'da... Anlaşma sağlanan isimler, kulüplerin radarına takılan oyuncular, bugün 'Transfer Raporu'nda... Aykut İnce'nin sunumu ve usta yorumcuların yer alacağı program saat 21.00'de başlayacak. Canlı bağlantıların yapılacağı 'Transfer Raporu'nda son dakika gelişmeleri de izleyenlere sıcağı sıcağına aktarılacak.