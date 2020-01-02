Roma Stadı gün sayıyor

Roma Olimpiyat Stadı, Türkiye ile İtalya arasında oynanacak EURO 2020'nin açılış maçı için gün sayıyor. Birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapan statta hazırlıklar sürüyor. 12 Haziran'daki açılış karşılaşmasının dışında İtalya'nın İsveçre ve Galler ile oynayacağı maçlar ve çeyrek finallerden biri bu statta oynanacak.