Roma Stadı gün sayıyor - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
02 Ocak 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Roma Stadı gün sayıyor

Stadı gün sayıyor

Roma Stadı gün sayıyor

 Olimpiyat Stadı, Türkiye ile İtalya arasında oynanacak 'nin açılış maçı için gün sayıyor. Birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapan statta hazırlıklar sürüyor.

Olimpiyat Stadı, Türkiye ile İtalya arasında oynanacak 'nin açılış maçı için gün sayıyor. Birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapan statta hazırlıklar sürüyor. 12 Haziran'daki açılış karşılaşmasının dışında İtalya'nın İsveçre ve Galler ile oynayacağı maçlar ve çeyrek finallerden biri bu statta oynanacak.

  1. 2.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Roma Stadı gün sayıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN