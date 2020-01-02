Roma Stadı gün sayıyor
Roma Olimpiyat Stadı, Türkiye ile İtalya arasında oynanacak EURO 2020'nin açılış maçı için gün sayıyor. Birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapan statta hazırlıklar sürüyor.
Roma Olimpiyat Stadı, Türkiye ile İtalya arasında oynanacak EURO 2020'nin açılış maçı için gün sayıyor. Birçok önemli organizasyona ev sahipliği yapan statta hazırlıklar sürüyor. 12 Haziran'daki açılış karşılaşmasının dışında İtalya'nın İsveçre ve Galler ile oynayacağı maçlar ve çeyrek finallerden biri bu statta oynanacak.
- 2.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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