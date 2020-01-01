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01 Ocak 2020, Çarşamba
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'de futbolcu-antrenör oluyor

Rooney Derby County'de futbolcu-antrenör oluyor

Kulübü, 'nin takımında oynayan İngiliz golcü Wayne 'yi Ocak 2020'den itibaren futbolcu-antrenör olarak kadrosuna katacak.

İngiltere Championship kulübü , 'nin takımında oynayan golcü Wayne 'yi gelecek yıldan itibaren futbolcu-antrenör olarak kadrosuna katacağını açıkladı.

Derby County Kulübü, 33 yaşındaki İngiliz futbolcu Rooney ile Ocak 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Futbolcu-antrenör olarak görev yapacağı açıklanan Rooney'nin sözleşmesinde bir yıllık opsiyon yer aldığı da belirtildi.

Manchester United ve Everton'da forma giydikten sonra geçen yıl DC United'a imza atan Rooney, takımıyla çıktığı 41 lig maçında 23 gol kaydetti.

Teknik direktörlüğünü geçen yıl Fenerbahçe'yi de çalıştıran Hollandalı Phillip Cocu'nun yaptığı Derby County, sezona Huddersfield Town deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle başladı.

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  1. 01.01.2020
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