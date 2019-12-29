UEFA'dan devrim gibi VAR kararı!
UEFA, VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemiyle alakalı radikal bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Başkan Aleksandar Ceferin, yeni kural için öneriyi 29 Şubat 2020'de yapılacak IFAB toplantısında sunacak.
UEFA, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde devrim gibi bir değişikliğe adım atıyor.
Elit Teknik Direktörler Semireri'nde dünyaca ünlü teknik direktörler Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Jürgen Klopp, Max Allegri ve Pep Guardiola'nın olduğu bir grupla VAR ile ilgili görüşleri alan UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, elle oynama ve ofsayt konusunda uzlaşma sağlayamadı.
Konuyla alakalı konuşan Ceferin, "VAR ekranında oyuncuların durdukları yerler, pozisyonları ve karar vermek tamamen kişiye göre yorumlanabilir. Bu durumlarda bir oyuncunun ayakkabı numarası daha büyük, birinin daha büyük burnu var diye ofsayt çalınmasın istiyor." diye konuştu.
Teknik direktörlerin önerisi ve futbolcular ile kulüplerden aldığı görüşler üzerine Sloven yönetici, VAR ile ilgili yeni kararların alınacağı 29 Şubat 2020'deki IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) toplantısında değişiklik önerisinde bulunacak.
VAR'DA RADİKAL DEĞİŞİKLİK
Sporx'in haberine göre, UEFA'nın isteği her takıma devre başına 1 VAR itiraz hakkı vermek ve bu şekilde VAR'a olan güvensizliğin önüne geçmek. Bu itirazı teknik direktörler, tenisteki hak gibi kullanabilecek. Hakemler, teknik direktörün itirazı sonrası monitöre gitmek ve pozisyonu tekrar izlemek zorunda olacak.
IFAB, UEFA'nın vereceği öneriyi düşünmek ve olumlu veya olumsuz bir geri dönü yapmak zorunda.
- 29.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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