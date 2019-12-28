Enes Ünal’dan ömürlük imza

Milli futbolcu Enes Ünal, Belçikalı nişanlısı Lisa Smellers ile hayatını birleştirdi. Bursaspor'da yetişen ve şuan İspanya'da Valladolid takımında kiralık oynayan 22 yaşındaki golcü oyuncu, 2015 yılında M.City'den kiralık gittiği Belçika'nın Genk ekibinde oynarken yine futbolcu olan Lisa ile tanışmıştı.

Milli futbolcu Enes Ünal, Belçikalı nişanlısı Lisa Smellers ile hayatını birleştirdi. Bursaspor'da yetişen ve şuan İspanya'da Valladolid takımında kiralık oynayan 22 yaşındaki golcü oyuncu, 2015 yılında M.City'den kiralık gittiği Belçika'nın Genk ekibinde oynarken yine futbolcu olan Lisa ile tanışmıştı.