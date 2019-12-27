'Yılın Afrikalı Futbolcusu' ödülüne 3 aday - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
27 Aralık 2019, Cuma
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'Yılın Afrikalı Futbolcusu' ödülüne 3 aday

'Yılın Afrikalı Futbolcusu' ödülüne 3 aday

Afrika Futbol Konfederasyonu (), 2019'un en iyi Afrikalı futbolcusu ödülüne Muhammed Salah, ve 'i aday gösterdi.

'tan yapılan açıklamada, "Yılın Afrikalı Futbolcusu" ödülü için 'dan Mısırlı Muhammed Salah, Senegalli ve 'den Cezayirli 'in aday gösterildiği bildirildi.

İlk kez 1992'de verilen ödülü bugüne kadar 17 farklı futbolcu kazandı. Bu ödülü en fazla kazanan isimler, dörder kezle Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o ve Fildişi Sahilli oyuncu oldu. Ödülü geçen yıl Liverpool'da top koşturan Mısırlı Muhammed Salah kazanmıştı.

Yılın futbolcusu ödül töreni, 7 Ocak 2020'de Mısır'ın Hurgada kentinde yapılacak.

  1. 27.12.2019
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