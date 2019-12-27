Eski Fenerbahçeli Gökhan Emreciksin Alaşehir Belediyespor ile anlaştı
Bir dönem Fenerbahçe'de formaya giyen Gökhan Emreciksin, Manisa Süper Amatör Lig'de mücadele eden Alaşehir Belediyespor'a transfer oldu.
Bir dönem Fenerbahçe'de formaya giyen Gökhan Emreciksin, Manisa Süper Amatör Lig'de mücadele eden Alaşehir Belediyespor'a transfer oldu.
İstanbul Siirtgücü Spor'da forma giyen ve bir dönem de Fenerbahçe'de top koşturan 36 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Gökhan Emreciksin, Manisa Süper Amatör Lig takımlarından Alaşehir Belediyespor ile anlaştı.
"ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"
Avukat Tolga Şıray'ın sponsorluğuyla Alaşehir takımına bir yıllığına transfer olan Emreciksin için Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun makamında tören düzenlendi. İmza törenine, Alaşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Akgül, Avukat Avukat Tolga Şıray katıldı. Törende konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Sosyal ve kültürel etkinliklerimiz kapsamında bulunan spor faaliyetleri çerçevesinde Alaşehir Belediyespor'a, belediye olarak destek veriyoruz. Spor insanların kardeşliğini dostluklarını geliştirir. Bizler de her türlü sosyal etkinliklere destek veriyoruz. Türkiye süper liginde mücadele etmiş bir futbolcu kardeşimizin de ilçemiz takımında görev alması bizleri ayrıca gururlandırdı. Takımımızdaki genç futbolcularımız da Gökhan kardeşimizin tecrübelerinden faydalanacaktır. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacak bir takım oluşturmak için çalışmalarımız sürüyor" dedi.
Alaşehir'e transfer olmasından dolayı mutlu olduğunu kaydeden Gökhan Emreciksin ise takımının başarısı için her şeyi yapacağını söyledi.
2009 yılında Ankaraügücü'nden Fenerbahçe'ye transfer olan Gökhan Emreciksin, büyük umutlara geldiği sarı-lacivertli formaya hasret kalmış ve bir süre sonra Fenerbahçe'den ayrılmıştı. Emreciksin, Fenerbahçe'den sonra sırasıyla Kayserispor, Manisaspor, Konyaspor, Elazığspor, Göztepe, Boluspor, Kartalspor, Tarsus İdman Yurdu, Cizrespor, Tekirdağspor, Kütayhaspor, Lapta ve Akıncılar'da forma giymiş ve son olarak İstanbul Siirtgücü'ne transfer olmuştu.
- 27.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
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Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Eski Fenerbahçeli Gökhan Emreciksin Alaşehir Belediyespor ile anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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