Eski Fenerbahçeli Gökhan Emreciksin Alaşehir Belediyespor ile anlaştı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
27 Aralık 2019, Cuma
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Eski Fenerbahçeli ile anlaştı

Eski Fenerbahçeli Gökhan Emreciksin Alaşehir Belediyespor ile anlaştı

Bir dönem 'de formaya giyen , 'de mücadele eden 'a oldu.

Bir dönem 'de formaya giyen , 'de mücadele eden 'a oldu.

Siirtgücü Spor'da forma giyen ve bir dönem de Fenerbahçe'de top koşturan 36 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Gökhan Emreciksin, Manisa Süper Amatör Lig takımlarından Alaşehir Belediyespor ile anlaştı.

"ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

'ın sponsorluğuyla Alaşehir takımına bir yıllığına transfer olan Emreciksin için Başkanı 'nun makamında tören düzenlendi. İmza törenine, Alaşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Akgül, Avukat Avukat Tolga Şıray katıldı. Törende konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Sosyal ve kültürel etkinliklerimiz kapsamında bulunan spor faaliyetleri çerçevesinde Alaşehir Belediyespor'a, belediye olarak destek veriyoruz. Spor insanların kardeşliğini dostluklarını geliştirir. Bizler de her türlü sosyal etkinliklere destek veriyoruz. Türkiye süper liginde mücadele etmiş bir futbolcu kardeşimizin de ilçemiz takımında görev alması bizleri ayrıca gururlandırdı. Takımımızdaki genç futbolcularımız da Gökhan kardeşimizin tecrübelerinden faydalanacaktır. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacak bir takım oluşturmak için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Alaşehir'e transfer olmasından dolayı mutlu olduğunu kaydeden Gökhan Emreciksin ise takımının başarısı için her şeyi yapacağını söyledi.

2009 yılında Ankaraügücü'nden Fenerbahçe'ye transfer olan Gökhan Emreciksin, büyük umutlara geldiği sarı-lacivertli formaya hasret kalmış ve bir süre sonra Fenerbahçe'den ayrılmıştı. Emreciksin, Fenerbahçe'den sonra sırasıyla , Manisaspor, Konyaspor, , , Boluspor, Kartalspor, , Cizrespor, Tekirdağspor, Kütayhaspor, Lapta ve Akıncılar'da forma giymiş ve son olarak İstanbul Siirtgücü'ne transfer olmuştu.

  1. 27.12.2019
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