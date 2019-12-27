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27 Aralık 2019, Cuma
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Cengiz köyünde

Cengiz köyünde

Yılbaşı tatilini fırsat bilerek 'ye gelen , soluğu memleketi 'de aldı. Sındırgı'ya giden milli futbolcu, köyünün bakkalında çay içmeyi de ihmal etmedi.

Yılbaşı tatilini fırsat bilerek 'ye gelen , soluğu memleketi 'de aldı. Sındırgı'ya giden milli futbolcu, köyünün bakkalında çay içmeyi de ihmal etmedi.

  1. 27.12.2019
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