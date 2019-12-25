Mircea Lucescu'nun yeni takımı belli oldu
Rumen teknik adam Mircea Lucescu, ilerleyen yaşına rağmen bir kez daha kulüp takımı çalıştırmaya hazırlanıyor. Tecrübeli teknik direktör önümüzdeki günlerde İsviçre'nin Sion kulübüne imza atacak.
74 yaşındaki teknik adamın Sion ile görüşme halinde olduğu İsviçre temsilcisinin başkanı Christian Constantin tarafından resmen açıklandı.
Constantin iddialar üzerine yaptığı açıklamada yakın zamanda İsviçre'de Lucescu ile bir araya geldiğini doğrulayarak, "Bay Lucescu 2 Ocak'ta sözleşme imzalamak için İsviçre'de olacak." sözlerini kullandı.
MİLLİ TAKIMDA 2 YIL GÖREV YAPTI
En son kulüp takımı olarak 2017 yılında Zenit'i çalıştıran Lucescu, Türkiye A Milli Takımı'nda da 2 yıl görev yaptı. Bilindiği gibi Galatasaray ve Beşiktaş'ta da görev yapan deneyimli teknik adam her iki takımla da Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
- 25.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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