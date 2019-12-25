Mircea Lucescu'nun yeni takımı belli oldu - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
25 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Mircea Lucescu'nun yeni takımı belli oldu

'nun yeni takımı belli oldu

Mircea Lucescu'nun yeni takımı belli oldu

Rumen teknik adam , ilerleyen yaşına rağmen bir kez daha kulüp takımı çalıştırmaya hazırlanıyor. Tecrübeli teknik direktör önümüzdeki günlerde 'nin Sion kulübüne imza atacak.

74 yaşındaki teknik adamın Sion ile görüşme halinde olduğu temsilcisinin başkanı Christian Constantin tarafından resmen açıklandı.

Constantin iddialar üzerine yaptığı açıklamada yakın zamanda İsviçre'de Lucescu ile bir araya geldiğini doğrulayarak, "Bay Lucescu 2 Ocak'ta sözleşme imzalamak için İsviçre'de olacak." sözlerini kullandı.

MİLLİ TAKIMDA 2 YIL GÖREV YAPTI

En son kulüp takımı olarak 2017 yılında Zenit'i çalıştıran Lucescu, A 'nda da 2 yıl görev yaptı. Bilindiği gibi ve 'ta da görev yapan deneyimli teknik adam her iki takımla da şampiyonluğu yaşamıştı.

  1. 25.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mircea Lucescu'nun yeni takımı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN