Mario Mandzukic, Katar'ın El-Duhail ekibine transfer oldu - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
24 Aralık 2019, Salı
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, 'ın El-Duhail ekibine oldu

Mario Mandzukic, Katar'ın El-Duhail ekibine transfer oldu

Ligi ekiplerinden Al Duhail, 'tan tecrübeli golcü 'i kadrosuna kattığını açıkladı. Forvet arayışları kapsamında 'dan 'yu da gündemine aldığı belirtilen Katar ekibi, Mandzukic ile 2,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

'ın El-Duhail ekibi, 'nın takımından Hırvat futbolcu 'i etti.

El-Duhail Kulübü, 33 yaşındaki forvet Mandzukic ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Hırvat basınında yer alan haberlerde, Mandzukic'in 1,5 yıllık sözleşme karşılığında 10,5 milyon avro kazanacağı öne sürüldü.

2015'TEN BU YANA JUVENTUS'TA

Ülkesinde , 'da Wolfsburg, , 'da gibi takımlarda oynayan tecrübeli golcü, 2015'ten bu yana Juventus'ta top koşturuyordu.

Geçen sezon Juventus'ta 33 maçta 10 gol atan Mandzukic, bu yıl ise forma şansı bulamadı.

  1. 24.12.2019
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