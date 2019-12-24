Futbolcular hakem oluyor

MHK, profesyonel futbolcuların kariyerleri sonrasında hakemliğe kazandırılması amacını taşıyan aday hakem kursunu İstanbul’da düzenledi.

Tüm hakem adayları kursu başarı ile tamamlarken, "aday hakem" unvanı ile illerindeki amatör maçlarda göreve başlayacak.