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23 Aralık 2019, Pazartesi
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Inter liderliğini sürdürdü

Inter liderliğini sürdürdü

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (), (), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de , 'da , İtalya'da Inter, Almanya'da Leipzig, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (), puan tablosunun zirvesinde yer aldı. ve Serie A'ya 2 hafta, Ligue 1'e 3 hafta, Bundesliga'ya ise bir ay sonra devam edilecek.

PREMIER LİG

Puan tablosunun zirvesindeki Liverpool'un, FIFA Kulüpler 'na katılması sebebiyle ile oynaması gereken karşılaşma ertelendi. Liverpool'un en yakın takipçileri arasındaki mücadelede , konuk ettiği 'yi 3-1 yendi. Böylece Leicester City'nin 9 maçlık yenilmezlik serisi noktalandı.

Londra derbisinde Chelsea, Son'un kırmızı kart görmesiyle 62. dakikada 10 kişi kalan Tottenham'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

'in 18. haftasının ardından 49 puanı ve bir maç eksiği bulunan Liverpool, 39 puanlı Leicester City, 38 puanlı Manchester City ve 32 puanlı Chelsea'nin önünde zirvedeki yerini korudu.

LA LIGA

Lider Barcelona, seyircisi önünde oynadığı Alaves müsabakasını 4-1 kazandı. Haftaya Barcelona ile aynı puanda başlayan , sahasında ile 0-0 berabere kaldı.

Sevilla ve , deplasmanda oynadıkları maçlardan 3 puanla döndü. Sevilla, Mallorca'yı 2-0, Atletico Madrid de 'i 2-1 yendi. La Liga'nın 18. haftası sonunda puanını 39'a çıkaran Barcelona, liderliğini sürdürdü. Katalan ekibini, Real Madrid 2, Sevilla 5, Atletico Madrid 7 puan geriden takip etti.

SERIE A

Haftaya ilk sırada başlayan Inter, evinde Genoa'yı 4-0, aynı puana sahip ise deplasmanda Sampdoria'yı 2-1 mağlup etti.

Roma da Fiorentina deplasmanından 4-1 galip ayrıldı. Serie A'nın 17. haftasını 42 puanla geçen Inter, Juventus'un averajla önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, bir maç eksiği bulunan 36 puanlı Lazio ve 35 puanlı Roma izledi.

BUNDESLIGA

Bir hafta içinde 2 maç oynanan Bundesliga'nın lideri Leipzig ve 2. sıradaki , bu karşılaşmalarda 4 puan aldı. ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Leipzig, ağırladığı Augsburg'u 3-1 yendi.

Borussia Mönchengladbach, evinde Paderborn'u 2-0 yendikten sonra çıktığı deplasmanından 0-0 beraberlikle döndü. Konuk olduğu Freiburg 3-1, ağırladığı Wolfsburg'u ise 2-0 yenen , 3. sıraya yükseldi. Schalke 04, Türk asıllı Alman oyuncusu Suat Serdar ve milli futbolcu Ahmed Kutucu'nun ağları sarstığı maçta Freiburg ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Bundesliga'nın 17. haftası sonunda 37 puan toplayan Leipzig'i, 35 puanlı Borussia Mönchengladbach ve 33 puanlı Bayern Münih takip etti.

LIGUE 1

Liderlik koltuğunda oturan PSG, evinde oynadığı Amiens mücadelesini 4-1 kazandı. Olympique Marsilya, Nimes'i 3-1, Rennes ise Bordeaux'yu 1-0 mağlup etti.

Bir maç eksiği bulunan PSG, Ligue 1'in 19. haftasının ardından 45 puanla liderliğini sürdürdü. Olympique Marsilya 38, maç eksiği olan Rennes 33 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.

  1. 23.12.2019
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