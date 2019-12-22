Kıtaların en kralı Liverpool!

2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Liverpool, normal süresi 0-0 eşitlikle sona eren mücadelede Flamengo'yu uzatmalarda 1-0 yenip şampiyon oldu. Jürgen Klopp'un talebeleri, Katar'ın başkenti Doha'daki finalin 99. dakikasında Firmino'nun golüyle ilk şampiyonluğa uzandılar. Turnuvanın üçünçüsü ise Gomis'li El Hilal'i penaltılarla 4-3 yenen Meksika temsilcisi Monterey oldu.