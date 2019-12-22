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22 Aralık 2019, Pazar
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Kıtaların en kralı !

Kıtaların en kralı Liverpool!

2019 Kulüpler finalinde , normal süresi 0-0 eşitlikle sona eren mücadelede Flamengo'yu uzatmalarda 1-0 yenip şampiyon oldu. 'un talebeleri, 'ın başkenti Doha'daki finalin 99. dakikasında Firmino'nun golüyle ilk şampiyonluğa uzandılar. Turnuvanın üçünçüsü ise 'li 'i penaltılarla 4-3 yenen temsilcisi Monterey oldu.

2019 Kulüpler finalinde , normal süresi 0-0 eşitlikle sona eren mücadelede Flamengo'yu uzatmalarda 1-0 yenip şampiyon oldu. 'un talebeleri, 'ın başkenti Doha'daki finalin 99. dakikasında Firmino'nun golüyle ilk şampiyonluğa uzandılar. Turnuvanın üçünçüsü ise 'li 'i penaltılarla 4-3 yenen temsilcisi Monterey oldu.

  1. 22.12.2019
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