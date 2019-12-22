Kıtaların en kralı Liverpool!
2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Liverpool, normal süresi 0-0 eşitlikle sona eren mücadelede Flamengo'yu uzatmalarda 1-0 yenip şampiyon oldu. Jürgen Klopp'un talebeleri, Katar'ın başkenti Doha'daki finalin 99. dakikasında Firmino'nun golüyle ilk şampiyonluğa uzandılar. Turnuvanın üçünçüsü ise Gomis'li El Hilal'i penaltılarla 4-3 yenen Meksika temsilcisi Monterey oldu.
2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Liverpool, normal süresi 0-0 eşitlikle sona eren mücadelede Flamengo'yu uzatmalarda 1-0 yenip şampiyon oldu. Jürgen Klopp'un talebeleri, Katar'ın başkenti Doha'daki finalin 99. dakikasında Firmino'nun golüyle ilk şampiyonluğa uzandılar. Turnuvanın üçünçüsü ise Gomis'li El Hilal'i penaltılarla 4-3 yenen Meksika temsilcisi Monterey oldu.
- 22.12.2019
-
Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
-
Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
-
Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Kıtaların en kralı Liverpool! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.