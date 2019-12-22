Ibrahimovic'in heykeline saldırılar durdurulamıyor
Zlatan Ibrahimovic'in, İsveç'in Malmö kentinde bulunan heykeline yeniden bir saldırı gerçekleştirildi. Daha önce yakılmaya çalışılan heykel, bu kez burnu kırılıp beyaz renge boyandı.
Yıldız futbolcu Ibrahimovic, uzun yıllar forma giydiği İsveç'in köklü takımlarından Malmö'nün rakibi olan İsveç Birinci Futbol Ligi (Allsvenskan) kulüplerinden Hammarby'nin hisselerinin yarısını satın alması sonrası, saldırıların hedefi olmaya devam ediyor.
Saldırıyla burnu kırılan heykel beyaz renge boyandı. Malmö Emniyet Müdürü Sözcüsü Katarina Rusin, saldırıya ilişkin soruşturma başlattıklarını, görgü tanıklarına başvuracaklarını kaydetti.
Zlatan Ibrahimovic'in 2,5 ay önce açılan heykeli daha önce de saldırılara uğramış ve yakılmaya çalışılmıştı.
- 22.12.2019
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Yorum
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Yorum
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Yorum
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