MAÇ SONUCU | Monterrey 4 - 3 El-Hilal
2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası üçüncülük maçında Meksika temsilcisi Monterrey, normal süresi 2-2 biten mücadelede Suudi Arabistan ekibi El Hilal'i 4-3 mağlup etti.
Katar'da düzenlenen organizasyonun üçüncülük maçında, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu El-Hilal ile Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Monterrey karşılaştı.
Uluslararası Halife Stadı'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan El-Hilal, 35. dakikada Carlos Eduardo'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti.
GOMIS BOŞ GEÇMEDİ
İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Monterrey, 55. dakikada Arturo Gonzalez ve 60. dakikada Maximiliano Meza'nın golleriyle 2-1 öne geçti. El-Hilal'de maça 60. dakikada giren Bafetimbi Gomis, 66. dakikada ağları sarsarak skoru 2-2'ye getirdi ve karşılaşmanın normal süresi bu skorla sona erdi.
Monterrey, penaltı atışları sonunda rakibini 4-3 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.
- 21.12.2019
- Güncelleme: 22.12.2019 02:06
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
MAÇ SONUCU | Monterrey 4 - 3 El-Hilal haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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