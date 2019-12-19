Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, amatör kulüplerin yöneticileriyle buluştu. Toplantıya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez ve kulüplerden yöneticiler de katıldı. "18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde önemli aşama kat ettik" diyen Bakan Kasapoğlu, "Tarihi adımlar atıyoruz. Gençlerimizin spor hayatına devam ederken istedikleri kariyeri sürdürmeleri için vakıf üniversitelerimizle destek konusunda mutabakata vardık" dedi. Açıklamaların ardından Bakan Kasapoğlu, 2 milyon 635 bin TL'lik çeki Ali Düşmez'e takdim etti.

Başkan Erdoğan açılışı yapacak

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, amatör kulüplerin gençler için çok önemli olduğunu ifade ederek, desteklerinin süreceğini ve projelerin hayat bulacağını belirtti. Burhan Felek Spor Kompleksi için de müjde veren Bakan Kasapoğlu, "Önümüzdeki günlerde Burhan Felek'in açılışını inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapacağız" dedi.