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19 Aralık 2019, Perşembe
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Tarihi adımlar atıyoruz

Tarihi adımlar atıyoruz

, amatör kulüplerin yöneticileriyle buluştu. Toplantıya, Spor Genel Müdürü , Genel Başkanı ve kulüplerden yöneticiler de katıldı.

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, amatör kulüplerin yöneticileriyle buluştu. Toplantıya, Spor Genel Müdürü , Genel Başkanı ve kulüplerden yöneticiler de katıldı. "18 yılda Erdoğan önderliğinde önemli aşama kat ettik" diyen , "Tarihi adımlar atıyoruz. Gençlerimizin spor hayatına devam ederken istedikleri kariyeri sürdürmeleri için vakıf üniversitelerimizle destek konusunda mutabakata vardık" dedi. Açıklamaların ardından Bakan Kasapoğlu, 2 milyon 635 bin TL'lik çeki Ali Düşmez'e takdim etti.

Başkan Erdoğan açılışı yapacak

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, amatör kulüplerin gençler için çok önemli olduğunu ifade ederek, desteklerinin süreceğini ve projelerin hayat bulacağını belirtti. Burhan Felek Spor Kompleksi için de müjde veren Bakan Kasapoğlu, "Önümüzdeki günlerde Burhan Felek'in açılışını inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız 'ın katılımıyla yapacağız" dedi.

  1. 19.12.2019
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