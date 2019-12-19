Tarihi adımlar atıyoruz
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, amatör kulüplerin yöneticileriyle buluştu. Toplantıya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez ve kulüplerden yöneticiler de katıldı.
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, amatör kulüplerin yöneticileriyle buluştu. Toplantıya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez ve kulüplerden yöneticiler de katıldı. "18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde önemli aşama kat ettik" diyen Bakan Kasapoğlu, "Tarihi adımlar atıyoruz. Gençlerimizin spor hayatına devam ederken istedikleri kariyeri sürdürmeleri için vakıf üniversitelerimizle destek konusunda mutabakata vardık" dedi. Açıklamaların ardından Bakan Kasapoğlu, 2 milyon 635 bin TL'lik çeki Ali Düşmez'e takdim etti.
Başkan Erdoğan açılışı yapacak
Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, amatör kulüplerin gençler için çok önemli olduğunu ifade ederek, desteklerinin süreceğini ve projelerin hayat bulacağını belirtti. Burhan Felek Spor Kompleksi için de müjde veren Bakan Kasapoğlu, "Önümüzdeki günlerde Burhan Felek'in açılışını inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapacağız" dedi.
- 19.12.2019
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Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
Gürsel Özşamlı He canım Hüseyin'i de kulübeye koyun yabancılardan oluşan bir öze dönüş masalı anlatın bize
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Hüseyin’e kesik
Toplam 2
Yorum
SRD Hatalarına rahmen eldeki mevcut stoperlerin en iyisi hüseyin dinlendirilmesinde fayda var çok yıpratıldı çocuk
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Yedi bela Kocaelispor!
Toplam 1
Yorum
K. Süper Lige dönünce tekrardan korkulu rüya olacağız..!!
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