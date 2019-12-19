MHP Milletvekili Saffet Sancaklı Türk futbolunu özetledi: Deniz bitti - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
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Milletvekili Türk futbolunu özetledi: Deniz bitti

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı Türk futbolunu özetledi: Deniz bitti

“Holding patronları şirketlerini iyi yönetiyorlar ama kulüpleri yönetemiyor. Türk futbolunda deniz bitti, çıkın doğruyu anlatın bu millete, ‘deniz bitti iflas ettik’ deyin.

Milletvekili ve eski futbolcu , Türk futbolunda son dönemde yaşananlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Saffet Sancaklı 'deki açıklamasında, "Türk futbolu son 20 yıldır holding patronlarının, büyük şirket patronlarının güç savaşı yaptığı bir mecraya döndü. , , 'ın toplam borcu 9 milyar liraya ulaştı. Maşallah, holdinglerini çok iyi yönetiyorlar; aynı adamlar kulüpleri de yönetiyor ama kulüpler iflas etti" ifadelerini kullandı.

İŞİN GELDİĞİ NOKTA YİNE REZİLLİK

Bankalar Birliği'nin müdahalesiyle büyük bir bataktaki kulüplerin borçlarının yapılandırıldığına dikkat çeken Sancaklı, "Devlet her seferinde müdahale edemez size. İşin geldiği nokta yine rezillik. Benim futbolseverlere kötü bir haberim var; Türk futbolunda deniz bitti. Yöneticiler çıkıp doğruyu anlatsın 'iflas ettik' desin. Türk toplumunu kandırmaktan artık vazgeçin" diye kulüp başkanlarına çağrıda bulundu.

BU MiLLETi KANDIRMAYI BIRAKIN

"G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın oyunculara ödediği para yıllık ortalama 500 milyon TL. Peki, ne oldu? Avrupa'da var mıyız? Avrupa'nın ikinci, üçüncü sınıf takımlarının arkasında bitirdik; ya sonuncu olduk ya sondan 2. Hani bu oyuncular bizi uçuracaktı. Başkanı 'ın futbolculara sene boyunca ödediği para 90 milyon TL. Diğerleri 500 milyon ödüyor. Hani sizin bu futbolcularınız uçacaktı, 40'ar gol atacaktı. Artık bu milleti kandırmayı bırakın. Yoksa bu işin gidişatı çok kötü."

  1. 19.12.2019
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