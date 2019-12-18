Cenk Gönen'den transfer sürprizi! "Süper Lig'de oynamak için görüşüyorum"
Beşiktaş'tan Galatasaray'a gidiş sürecinden Malaga'dan neden ayrıldığına yönelik samimi açıklamalar yapan Cenk Gönen, yeniden Süper Lig'de oynamak istediğini ve görüştüğü kulüplerin olduğunu söyledi.
İspanya'da Malaga macerası sona erdikten sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan Cenk Gönen yayıncı kuruluşa konuştu. Cenk Gönen'in açıklamaları şu şekilde:
"MALAGA PARAMI ÖDEYEMEDİ"
"Malaga macerası Ağustos'ta bitti. Gittiğimde Malaga'ya 3 sene için gitmiştim. Gittikten sonra Milli Takım kampında omzumdan sakatlandım. Sonra ameliyat oldum 1,5 senem kayboldu. Yeni sezona hazırlanırken Malaga'nın ekonomik krizi çıktı. Maaşımı 6 aydır ödeyemiyorlardı. Ben de transferin kapanmasına 3 gün kala kendime uygun bir takım bulamadım. Sonra devre arasını beklemek istedim. Şuanda çok hazırım. Bireysel antrenmanlarıma devam ediyorum. Devre arasına hazırlanıyorum."
"YENİDEN OYNAMAYI ÇOK İSTİYORUM"
"Ben Türkiye'de tanınan biriyim. Sakatlığımı atlattıktan sonra ilk tercihim Türkiye olacaktır. Görüşmeler de başladı. Devre arasında oynamayı çok istiyorum. İnşallah ikinci baharımı yaşayacağım"
BEŞİKTAŞ'TAN GALATASARAY'A GİDİŞ SÜRECİ...
"Beşiktaş ve Galatasaray'da oynamak nasip oldu. Beşiktaş'ta 5. senemde sözleşmem biterken 4 senelik sözleşme uzattım. Kalmak istiyordum. Bilic'ten sonra gelen teknik heyet kadro planlamasında olmadığımı söyledi. Ben de takım arayışına girdim. Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu beni istediğini söyledi. Beşiktaş gibi büyük bir camiadan kopmam istenince Galatasaray'a transfer oldum."
"UĞURCAN ÇAKIR'I BEĞENİYORUM"
"Uğurcan Çakır'ı çok başarılı buluyorum. Rüştü ağabeyden sonra İspanya'ya giden 2. kaleciyim. Bunların sayısını artırmak zorundayız ülke olarak."
"AVRUPA VE MİLLİ TAKIM HEDEFLERİM HALA VAR"
"Rüştü ağabey, Muslera, Volkan Demirel, Tolga Zengin ile birlikte çalışma şansı buldum. Çok önemli hocalarla da çalıştım. Sahalara döndükten sonra yine Avrupa ve Milli Takım hedeflerim de hala var. 31 yaşındayım, en büyük performansımı göstereceğim yaşlardayım."
- 18.12.2019
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MAÇ SONUCU Tuzlaspor 0-4 Galatasaray
Toplam 3
Yorum
azsb Selçuğun oynadığı maçlarda ilk galibiyet
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Abdurrahim Albayrak: Tuzlasporlu oyuncu dirsek atmış
Toplam 2
Yorum
misafir keşke psg-r.madriti de eleyeceğinize inanıp çıksaydınız avrupa arenasına.madrit -paris nere tuzla nere..hayaller paris..gerçekler tuzla..
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Abdurrahim Albayrak: Tuzlasporlu oyuncu dirsek atmış
Toplam 2
Yorum
misafir bi sevindirik oldular.sanırsınız psg-r.madriti elediler kupadan.
Cenk Gönen'den transfer sürprizi! "Süper Lig'de oynamak için görüşüyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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