Taraftarlar karara tepkili

TFF'nin tepkilere yol açan bir şekilde, sezon başında açıkladığı yüzde 30'luk harcama limit aşımını yüzde 40'a çıkartmasına futbolseverler de karşı çıktı. Taraftarlarla yapılan ankette çoğunluk, böyle bir kararın sezon ortasında alınmasına tepki gösterdiler.