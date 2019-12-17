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17 Aralık 2019, Salı
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Taraftarlar karara tepkili

Taraftarlar karara tepkili

'nin tepkilere yol açan bir şekilde, sezon başında açıkladığı yüzde 30'luk harcama limit aşımını yüzde 40'a çıkartmasına futbolseverler de karşı çıktı. yapılan ankette çoğunluk, böyle bir kararın sezon ortasında alınmasına tepki gösterdiler.

'nin tepkilere yol açan bir şekilde, sezon başında açıkladığı yüzde 30'luk harcama limit aşımını yüzde 40'a çıkartmasına futbolseverler de karşı çıktı. yapılan ankette çoğunluk, böyle bir kararın sezon ortasında alınmasına tepki gösterdiler.

  1. 17.12.2019
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