Mesut Özil'e çirkin muamele! Hazmedemediler - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
16 Aralık 2019, Pazartesi
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'e çirkin muamele! Hazmedemediler

Mesut Özil'e çirkin muamele! Hazmedemediler

'de forması giyen Türk asıllı futbolcumuz , 'e ilişkin bir metin paylaştı. Özil’in Uygur Türkleri ile ilgili açıklaması Çin’i kızdırdı. Çinliler, Arsenal - maçı yayından kaldırıldı...

'de forması giyen , 'e ilişkin bir metin paylaştı. Arsenal, "Kişisel görüşüdür" şeklinde bir açıklama yaptı. Ancak o mesaj, Çin'de tepkilere yol açtı. Devlet televizyonu da Arsenal - maçını yayınlamama kararı aldı.


'nin yayın organı Global Times, Özil'in paylaşımının Çinli taraftar ve futbol yöneticilerini rahatsız ettiğini yazdı.

ZULME SESSİZ KALMADI!

Mesut Özil, Çin'in 'a yaptığı zulme dikkat çeken paylaşımı şöyleydi;

"Ey Doğu Türkistan... Ümmetin kanayan yarası... Eziyetlere direnen Mücahid ve Mücahideler topluluğu... Zorla İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı tek başına mücadele veren şanlı mü'minler... Kuran'lar yakılıyor... Camiler kapatılıyor... Medreseler yasaklanıyor... Din alimleri birer birer öldürülüyor... Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor... Onların yerine Çinli erkekler ailelerine yerleştiriliyor... Tüm bunlara rağmen... Ümmeti Muhammed suskun... Sesi çıkmıyor... Müslümanlar sahiplenmiyor... Bilmezler mi ki, Zulme Rıza Zulümdür... Hz. Ali ne güzel demiş: 'Zulme engel olamıyorsanız, Onu herkese duyurun!' Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar haftalardır, aylardır gündemde iken müslüman ülkeler ve medyaları nerede? Bilmezler mi ki, zulmün olduğu yuerde tarafsızlık, namussuzluktur... Bilmezler mi ki, yıllar sonra oradaki kardeşlerimizin bu acı günlere dair hatırlayacakları zalimlerin işkenceleri değil, biz müslüman kardeşlerin sessizliği olacaktır. Ya Rabbi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle... Şüphesiz ki, Allah; Tuzak kuranların en hayırlısıdır..."

  1. 16.12.2019
  2. Güncelleme: 16.12.2019 10:59
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