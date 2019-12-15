İsmet Taşdemir: 2 penaltı pozisyonumuz es geçildi
TFF 1. Lig’in 15. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Ümraniyespor karşısında 2 penaltı pozisyonlarının verilmediğini söyledi.
Deneyimli teknik adam, oyun olarak güzel bir 90 dakika geçirdiklerini ifade ederek, "Bizim için skor açısından kötü, oyun açısından sağlıklı bir oyun oldu. Özellikle play-off mücadelesi veren rakibe karşı evinde sadece penaltı golü ile yenilmek bizi üzdü. Bayağı pozisyona girdik. Geçen hafta evimizde oynadığımız maçta bile bu kadar gidememiştik. 2 tane net penaltı pozisyonumuz vardı ama es geçildi. Umuyoruz ki Direnç hoca doğru karar vermiştir. Yanlış karar olduğunu görürsek bu bizi biraz daha fazla üzecek. Çocuklarımı kutluyorum. Keyif veren bir oyun oynadılar. Bu açıdan umutluyuz" açıklamasını yaptı.
- 15.12.2019
- Galatasaray Fenerbahçe'nin hatasına düştü! Fatih Terim'i şok eden gerçek...
- Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan sürpriz karar! Malatya maçında...
- Arda Turan bombayı patlattı! Galatasaray'dan alacağı para...
- Almanlar ne yapacağını şaşırdı! Berkay Özcan skandalı...
- İşte Trabzonzpor-Denizlispor maç muhtemel 11'leri
-
G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
-
Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
-
Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
İsmet Taşdemir: 2 penaltı pozisyonumuz es geçildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.