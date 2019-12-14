MAÇ SONUCU Monterrey 3-2 El-Sadd - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
14 Aralık 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri MAÇ SONUCU Monterrey 3-2 El-Sadd

MAÇ SONUCU Monterrey 3-2 El-Sadd

MAÇ SONUCU Monterrey 3-2 El-Sadd

'da 2019 Kulüpler ikinci turunda Katar Birinci Ligi şampiyonu El-Sadd'ı 3-2 mağlup eden Monterrey, yarı finale yükselerek 'un rakibi oldu.

'da düzenlenen 16. Kulüpler 'nda, Katar Birinci Ligi şampiyonu El-Sadd ile ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ekibi Monterrey, ikinci turda karşılaştı.

Monterrey, 23. dakikada Leonel Vangioni ve 45+1. dakikada Funes Mori'nin attığı gollerle devre arasına 2-0 önde girdi. El-Sadd'da Baghdad Bounedjah, 66. dakikada ağları sarsarak farkı 1'e indirdi: 2-1. Meksika ekibinde Carlos Rodriguez, 77. dakikada farkı tekrar 2'ye çıkarırken, 89. dakikada El-Saddlı Abdelkarim Hassan, maçın skorunu belirledi: 3-2

Monterrey, yarı finalde 18 Aralık'ta Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile karşılaşacak.

2019 FIFA Kupası, 21 Aralık'taki final maçıyla sona erecek.

  1. 15.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MAÇ SONUCU Monterrey 3-2 El-Sadd haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN