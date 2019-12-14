MAÇ SONUCU Monterrey 3-2 El-Sadd
Katar'da 2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ikinci turunda Katar Birinci Ligi şampiyonu El-Sadd'ı 3-2 mağlup eden Monterrey, yarı finale yükselerek Liverpool'un rakibi oldu.
Katar'da düzenlenen 16. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda, Katar Birinci Ligi şampiyonu El-Sadd ile Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Meksika ekibi Monterrey, ikinci turda karşılaştı.
Monterrey, 23. dakikada Leonel Vangioni ve 45+1. dakikada Funes Mori'nin attığı gollerle devre arasına 2-0 önde girdi. El-Sadd'da Baghdad Bounedjah, 66. dakikada ağları sarsarak farkı 1'e indirdi: 2-1. Meksika ekibinde Carlos Rodriguez, 77. dakikada farkı tekrar 2'ye çıkarırken, 89. dakikada El-Saddlı Abdelkarim Hassan, maçın skorunu belirledi: 3-2
Monterrey, yarı finalde 18 Aralık'ta UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile karşılaşacak.
2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 21 Aralık'taki final maçıyla sona erecek.
- 15.12.2019
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Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
MAÇ SONUCU Monterrey 3-2 El-Sadd haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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