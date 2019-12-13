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13 Aralık 2019, Cuma
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Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı

Futbolda ve 1. Lig'e 15. hafta maçlarıyla devam edilirken, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 17. hafta müsabakalarıyla sezonun ilk yarısı sona erecek.

yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

SÜPER LİG

Bugün:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

Yarın:

15.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

17.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)

20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü ()

15 Aralık Pazar:

14.00 Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor (Kalyon)

16.30 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Sivas Yeni 4 Eylül)

19.00 Beşiktaş-BtcTurk (Vodafone Park)

16 Aralık Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor (Medical Park)

20.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor (Başakşehir )

TFF 1. LİG

Bugün:

19.00 Altay-Adana Demirspor (Menemen İlçe)

Yarın:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

14.00 Boluspor-Fatih Karagümrük (Bolu Atatürk)

16.30 İstanbulspor-Eskişehirspor (Esenyurt )

19.00 Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

15 Aralık Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Hatayspor (Aktepe)

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Osmanlıspor (Ümraniye Belediyesi)

16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Akhisarspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

TFF 2. LİG

KIRMIZI GRUP:

Yarın:

13.30 Belediyespor-Vanspor FK (Kırşehir Ahi)

13.30 Tuzlaspor-Eyüpspor (Tuzla Belediye)

15 Aralık Pazar:

13.00 Piserro Kahramanmaraşspor-Ergene Velimeşespor (12 Şubat)

13.00 Özel İdare-Sakaryaspor (Bayburt Genç Osman)

13.00 Birevim Elazığspor-GMG Kastamonuspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)

13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Uşakspor (Bodrum)

13.30 Kardemir Karabükspor-Ankara Demirspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Anadolu-Sivas Belediyespor (Niğde 5 Şubat)

13.30 Bandırmaspor-Etimesgut Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)

BEYAZ GRUP

Yarın:

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Başkent Akademi (Vakfıkebir)

13.30 Sancaktepe-Manisa FK (15 Temmuz)

13.30 Yılport Samsunspor-1922 Konyaspor (Samsun Yeni )

15 Aralık Pazar:

13.00 Şanlıurfaspor-Pendikspor (Şanlıurfa GAP)

13.30 Zonguldak Kömürspor-Afjet Afyonspor (Karaelmas K. Köksal)

13.30 GMG Kırklarelispor-Yeni Çorumspor (Kırklareli Atatürk)

13.30 Hacettepe-Tarsus İdman Yurdu (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.30 İnegölspor-Amed Sportif Faaliyetler (İnegöl)

13.30 Sarıyer-Gümüşhanespor (Yusuf Ziya Öniş)

ÜTFF 3. Lig

1. GRUP:

Yarın:

13.30 Çankaya FK-Silivrispor (Ankara OSTİM)

13.30 Manisaspor-Tokatspor (Manisa 19 Mayıs)

15 Aralık Pazar:

13.00 Yomraspor-Kızılcabölükspor (Yomra )

13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Yeni Orduspor (Müstakil Atletizm Pisti)

13.30 Çatalcaspor-Artvin Hopaspor (Ziya Altınoğlu)

13.30 68 Aksaray Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Dağılgan)

13.30 Şile Yıldızspor-Serik Belediyespor (Şile)

13.30 Erzinspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)

13.30 Cİ Group Buca-Düzcespor (Yeni Buca)

2. GRUP:

Pazar:

13.00 Fatsa Belediyespor-Cizrespor (Fatsa)

13.30 Kemerspor 2003-Fethiyespor (Kemer)

13.30 Esenler Erokspor-Payasspor (Esenler)

13.30 Kocaelispor-Elazığ Belediyespor (Kocaeli)

13.30 Kozanspor-Büyükçekmece Tepecikspor (İsmet Atlı)

13.30 Karşıyaka-Ofspor (İzmir Atatürk)

13.30 Erbaaspor-Belediye Derincespor (Erbaa)

13.30 1877 Alemdağspor-Turgutluspor (Alemdağ)


3. GRUP:

Yarın:

13.30 Bayrampaşa-Halide Edip Adıvar (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15 Aralık Pazar:

12.00 1954 Kelkit Belediyespor-Muğlaspor (Kelkit)

13.00 Diyarbekirspor-Karacabey Belediyespor (Diyarbakır)

13.00 Medicalpark Petrolspor-Yozgatspor 1959 (Batman Yeni Şehir)

13.00 Pazarspor-Osmaniyespor (Pazar)

13.30 Darıca Gençlerbirliği-Nevşehir Belediyespor (Darıca)

13.30 Somaspor-Modafen (Soma Atatürk)

13.30 Altındağ Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Çubuk)

13.30 Nazilli Belediyespor-Gölcükspor (Nazilli)

  1. 13.12.2019
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