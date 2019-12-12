Sözlü beyan ile karar aldılar

Yeni başkan Sepil'in talimatın değiştirildiğinin federasyonun sitesinde yayınlanmasının ardından apar topar resmi bir yazıyı kuryeyle Riva'ya gönderdiği öğrenildi. Bu yazıda sadece kendisinin imzasının olduğu, diğer kulüp başkanlarının hiçbirinin imzasının olmadığı öğrenildi.



SEPiL: ORAN VERMEDiM!

Limit artışıyla ilgili tepkiler her geçen gün artarken konuyla ilgili Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'den de açıklama geldi. Sepil, limit artışının, kendi talepleri olduğunu ancak oran vermediklerini söyledi. Mehmet Sepil gelen büyük tepkilere karşın, "Burada yüzde 30 veya yüzde 40 olması bana göre çok önemli değildir. Mühim olan uygulanmasıdır" ifadesini kullandı.