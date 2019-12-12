Sözlü beyan ile karar aldılar
TFF'nin, gündemi sarsan yüzde 10'luk borçlanma artışı kararını, Kulüpler Birliği Vakfı'nın resmi yazısı olmadan aldığı ortaya çıktı. 18 kulüp adına başkan Mehmet Sepil'in sözlü beyanıyla hareket eden yönetim kurulu, bu tartışılan karara imza attığı ortaya çıktı.
Yeni başkan Sepil'in talimatın değiştirildiğinin federasyonun sitesinde yayınlanmasının ardından apar topar resmi bir yazıyı kuryeyle Riva'ya gönderdiği öğrenildi. Bu yazıda sadece kendisinin imzasının olduğu, diğer kulüp başkanlarının hiçbirinin imzasının olmadığı öğrenildi.
SEPiL: ORAN VERMEDiM!
Limit artışıyla ilgili tepkiler her geçen gün artarken konuyla ilgili Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'den de açıklama geldi. Sepil, limit artışının, kendi talepleri olduğunu ancak oran vermediklerini söyledi. Mehmet Sepil gelen büyük tepkilere karşın, "Burada yüzde 30 veya yüzde 40 olması bana göre çok önemli değildir. Mühim olan uygulanmasıdır" ifadesini kullandı.
- 12.12.2019
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Adil Gevrek: Şu an istediğimiz seviyede değiliz
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eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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Yeni Malatyaspor'da Eren Tozlu'nun sakatlığı moralleri bozdu
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eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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Umut parasını katladı!
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fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
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