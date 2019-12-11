Club Brugge Real Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Belçika ekibi Club Bugge ve Real Marid, Jan Breydel Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor... Temsilcimiz Galatasaray için de büyük önem taşıyan bu mücadele sonrasında Club Brugge'un UEFA Avrupa Ligi'ne kalması için gözü kulağı Fransa'da olacak... Peki Club Brugge - Real Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. ve son hafta maçları oynanacak. A Grubu'nda yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme olasılığı bulunan Club Brugge, İspanya temsilcisi Real Madrid ile kendi evinde karşı karşıya gelecek. İşte, Club Brugge Real Madrid maçı hakkında ayrıntılar...
Club Brugge ile Real Madrid bu akşam Jan Breydel Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. TSİ 23.00'da başlayacak mücadele Bein Sports 2 kanalında canlı olarak ekranlara gelecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU AKŞAMIN MAÇLARI
20.55 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Manchester City (İngiltere)
20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Atalanta (İtalya)
23.00 PSG (Fransa) - Galatasaray
23.00 Club Brugge (Belçika) - Real Madrid (İspanya)
23.00 Bayern Münih (Almanya) - Tottenham (İngiltere)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Kızılyıldız (Sırbistan)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Juventus (İtalya)
- 11.12.2019
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Fenerbahçe'den Alper’e son şans
Toplam 2
Yorum
Outoforfer1907 Son şansımı kalmış yazıklar olsun. Bu adam bal Ligi'nde bile oynayamaz. Buna verilecek süre Ferdiye verilsin. Alper gitsin inşaatta çalışsın
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Fenerbahçe'den Alper’e son şans
Toplam 2
Yorum
Çerkes kimse kimseye bu kadar şans vermez, yeter...
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Trabzonspor Tahkim Kurulu'na gidiyor! TFF kararına itiraz...
Toplam 1
Yorum
Sabo Kraldan ziyade kralcı olmayın gün gelir bu indirim sizede lazım olur hemen havaya girdiniz iki maç aldınız havaya girdiniz bekleyip görelim
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