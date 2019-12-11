Club Brugge Real Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda? - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Club Brugge Real Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

? Hangi kanalda?

Club Brugge Real Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında ekibi Club Bugge ve Real Marid, Jan Breydel Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor... Temsilcimiz için de büyük önem taşıyan bu mücadele sonrasında 'un UEFA 'ne kalması için gözü kulağı 'da olacak... Peki Club Brugge - ? Hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde 6. ve son hafta maçları oynanacak. A Grubu'nda yoluna UEFA 'nde devam etme olasılığı bulunan , temsilcisi ile kendi evinde karşı karşıya gelecek. İşte, Club Brugge Real Madrid maçı hakkında ayrıntılar...

Club Brugge ile Real Madrid bu akşam Jan Breydel Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. TSİ 23.00'da başlayacak mücadele Bein Sports 2 kanalında canlı olarak ekranlara gelecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU AKŞAMIN MAÇLARI

20.55 (Hırvatistan) - ()

20.55 (Ukrayna) - Atalanta ()

23.00 PSG () -

23.00 Club Brugge () - Real Madrid (İspanya)

23.00 Bayern Münih () - Tottenham (İngiltere)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Juventus (İtalya)

  1. 11.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Club Brugge Real Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN