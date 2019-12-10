Türkiye Rusya'yı 4-1 yendi

Antalya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk golünü Rusya'dan Maxim Agarin attı. İlerleyen dakikalarda oyunda dengeyi sağlayan milli takım, Faruk'un golleriyle devreyi 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıya atakla başlayan Türkiye, Faruk'un golüyle skoru 3-1 yaptı. Kendisinin ve takımının 3 golüne adını yazdıran Faruk, sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı. Oyunda üstünlüğü ele geçiren ay-yıldızlıların 4'üncü golünü ise Hamdi röveşatayla kaydetti. Milli takım antrenörü Ali Genç yönetimindeki Türkiye B2 B3 Milli Takımı, maçı 4-1 kazandı.

Şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Japonya, İtalya, İspanya, Ukrayna ve Rusya yer alıyor. Ay-yıldızlılar, madalya kazanmayı hedeflediği turnuvada yarın İtalya ile oynayacak. Milli takım, şampiyonadaki ilk iki maçında Japonya'yı 5-3 yendi, Ukrayna'ya 3-0 mağlup oldu. Şampiyona cuma günü sona erecek. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, maçı kazandıkları için mutlu olduğunu ve sporcuları tebrik ettiğini söyledi.