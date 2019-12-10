Türkiye Rusya'yı 4-1 yendi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
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'yı 4-1 yendi

Türkiye Rusya'yı 4-1 yendi

'da 7 ülkenin katıldığı IBSA Futsal 'nda , 'yı 4-1 yendi. Türkiye, Görme Engelliler IBSA Futsal B2 B3 (az gören) Dünya Şampiyonası'nda Rusya ile karşılaştı.

Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk golünü 'dan Maxim Agarin attı. İlerleyen dakikalarda oyunda dengeyi sağlayan , Faruk'un golleriyle devreyi 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıya atakla başlayan , Faruk'un golüyle skoru 3-1 yaptı. Kendisinin ve takımının 3 golüne adını yazdıran Faruk, sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı. Oyunda üstünlüğü ele geçiren ay-yıldızlıların 4'üncü golünü ise Hamdi röveşatayla kaydetti. Milli takım antrenörü Ali Genç yönetimindeki Türkiye B2 B3 Milli Takımı, maçı 4-1 kazandı.

Şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra , , , , ve Rusya yer alıyor. Ay-yıldızlılar, madalya kazanmayı hedeflediği turnuvada yarın İtalya ile oynayacak. Milli takım, şampiyonadaki ilk iki maçında Japonya'yı 5-3 yendi, Ukrayna'ya 3-0 mağlup oldu. Şampiyona cuma günü sona erecek. Türkiye Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, maçı kazandıkları için mutlu olduğunu ve sporcuları tebrik ettiğini söyledi.

  1. 10.12.2019
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