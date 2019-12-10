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10 Aralık 2019, Salı
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Deschamps ile sözleşme uzattı

Fransa Deschamps ile sözleşme uzattı

Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın sözleşmesi, 'da düzenlenecek 2022 sonuna kadar uzatıldı.

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2012'den bu yana çalıştıran Deschamps'ın 2020 yazında bitecek kontratı, 2015 ve 2017'den sonra 3. kez yenilendi.

Deschamps yönetimindeki Fransa, 100 maçta 65 galibiyet, 18 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. 51 yaşındaki Fransız teknik adam, milli takımı 2018'de dünya şampiyonluğuna, 2016'da ise Avrupa 2'nciliğine taşıdı.

Fransa formasıyla 1998 'nda şampiyonluk sevinci yaşayan Deschamps, Mario Zagallo ve 'den sonra kupayı hem futbolcu hem de teknik direktör olarak kaldıran 3. isim olmuştu.

  1. 10.12.2019
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