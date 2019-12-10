Fransa Deschamps ile sözleşme uzattı
Fransa Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın sözleşmesi, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası sonuna kadar uzatıldı.
Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2012'den bu yana milli takımı çalıştıran Deschamps'ın 2020 yazında bitecek kontratı, 2015 ve 2017'den sonra 3. kez yenilendi.
Deschamps yönetimindeki Fransa, 100 maçta 65 galibiyet, 18 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı. 51 yaşındaki Fransız teknik adam, milli takımı 2018'de dünya şampiyonluğuna, 2016'da ise Avrupa 2'nciliğine taşıdı.
Fransa formasıyla 1998 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan Deschamps, Mario Zagallo ve Franz Beckenbauer'den sonra kupayı hem futbolcu hem de teknik direktör olarak kaldıran 3. isim olmuştu.
- 10.12.2019
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Abidin Yaman Altınordu'yu tebrik ediyorum. Aslanlar gibi oyuncu yetiştiriyor ve onlara inanılmaz özgüven aşılıyor.Diğer klüplerden gidenler iflas ediyor
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Dışarıda 1 numara
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yorum sonuçta böyle olsun ve TRABZON şampiyon olsun....
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kaptan Vay bee
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