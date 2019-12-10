Didier Deschamps'ın sözleşmesi uzatıldı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Haberleri Didier Deschamps'ın sözleşmesi uzatıldı

'ın sözleşmesi uzatıldı

Didier Deschamps'ın sözleşmesi uzatıldı

Milli Takımı Teknik Direktörü 'ın sözleşmesi 2022 yılına kadar uzatıldı. Fransız basını resmi açıklamanın salı günü yapılacağını yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbol Federasyonu, milli takımlarını 2018'de dünya şampiyonluğuna taşıyan teknik direktör 'ın sözleşmesini uzattı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre 2012'de takımın başına geçen tecrübeli çalıştırıcı 2022 yılına kadar Maviler'de görev alacak. Resmi açıklamanın ise salı günü yapılacak basın toplantısıyla duyurulacağı ifade edildi.

Fransa'yı 2020 Avrupa Şampiyonası'na götüren 51 yaşındaki Deschamps böylece, 'da 21 Kasım - 18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 'nda da Fransa katılım hakkı elde ettiği takdirde takımın başında yer alacak.

  1. 10.12.2019
  2. Güncelleme: 10.12.2019 14:15
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Didier Deschamps'ın sözleşmesi uzatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN