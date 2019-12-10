Didier Deschamps'ın sözleşmesi uzatıldı

Fransa Futbol Federasyonu, milli takımlarını 2018'de dünya şampiyonluğuna taşıyan teknik direktör Didier Deschamps'ın sözleşmesini uzattı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre 2012'de takımın başına geçen tecrübeli çalıştırıcı 2022 yılına kadar Maviler'de görev alacak. Resmi açıklamanın ise salı günü yapılacak basın toplantısıyla duyurulacağı ifade edildi.

Fransa'yı 2020 Avrupa Şampiyonası'na götüren 51 yaşındaki Deschamps böylece, Katar'da 21 Kasım - 18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası'nda da Fransa katılım hakkı elde ettiği takdirde takımın başında yer alacak.