Didier Deschamps'ın sözleşmesi uzatıldı
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın sözleşmesi 2022 yılına kadar uzatıldı. Fransız basını resmi açıklamanın salı günü yapılacağını yazdı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Futbol Federasyonu, milli takımlarını 2018'de dünya şampiyonluğuna taşıyan teknik direktör Didier Deschamps'ın sözleşmesini uzattı.
Fransız basınında yer alan haberlere göre 2012'de takımın başına geçen tecrübeli çalıştırıcı 2022 yılına kadar Maviler'de görev alacak. Resmi açıklamanın ise salı günü yapılacak basın toplantısıyla duyurulacağı ifade edildi.
Fransa'yı 2020 Avrupa Şampiyonası'na götüren 51 yaşındaki Deschamps böylece, Katar'da 21 Kasım - 18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası'nda da Fransa katılım hakkı elde ettiği takdirde takımın başında yer alacak.
- 10.12.2019
- Güncelleme: 10.12.2019 14:15
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Yorum
kaptan Vay bee
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Galatasaray Avrupa'da 12 maçtır kazanamıyor
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Yorum
austin hiçbir gelir projesi olmayan 50m dolar verip golcü bulamayan oyuncu satamayan yönetim ne zaman konuşulacak acaba
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Trabzonspor altyapısıyla parlıyor
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem61 Sörloth'un gol yollarında, eski santraforumuz Necmi Perekli'nin izinden yürümesini sağla. Artık iş sana düştü hocam. Gol kralı olsun.
Didier Deschamps'ın sözleşmesi uzatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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