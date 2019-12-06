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06 Aralık 2019, Cuma
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'dan para cezası

PFDK'dan para cezası

, kulüplere ceza yağdırdı. Kurulun dünkü toplantısı sonrası 'ye 24 bin TL, 'a 24 bin TL, 'a 20 bin TL ceza verildi. Göztepe ve- Denizlispor'a cezaların saha olayları, 'a ise kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle verildiği açıklandı.

, kulüplere ceza yağdırdı. Kurulun dünkü toplantısı sonrası 'ye 24 bin TL, 'a 24 bin TL, 'a 20 bin TL ceza verildi. Göztepe ve- Denizlispor'a cezaların saha olayları, 'a ise kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle verildiği açıklandı.
  1. 6.12.2019
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