Olay çıkardı
Futbolun prestijli ödüllerinden olan Ballon d'Dor'un sahibi Lionel Messi oldu. Messi’nin, 6. kez Ballon d’Or’u kazanması olay oldu. Futbol dünyası, Hollandalı savunmacı Van Dijk’in ödülü hak ettiği görüşünde birleşti.
Arjantinli yıldız, 6. kez bu ödülü kazanıp Ronaldo'yu (5) geride bırakırken; otoriteler Van Dijk'e haksızlık yapıldığını düşünüyor. Geçen yıl Modric'e giden ödülün, bu sezon ise Liverpool'la Devler Ligi'ni kazanan savunmacıya gitmesi gerektiği görüşünde birleşildi.
RONALDO'YA ŞOK MESAJ
İkinci olan Hollandalı oyuncunun, göndermesi ise geceye damga vurdu. Muhabirin, 'Ronaldo gelmedi. Bir rakibin azaldı' sorusuna; "O rakip miydi?" yanıtını vermesi çok tartışıldı. Van Dijk daha sonra şaka yaptığını belirtse de Ronaldo'nun kız kardeşi Katya, "O, senin liginde üç kez şampiyon oldu" diyerek tepki gösterdi.
O ÜLKEDEN İLK 5'E OY GELMEDİ!
Ballon d'Or'da ülkelerin tercihleri açıklandı. İlk 5'e oy vermeyen tek ülke olan Sri Lanka'nın; Arnold, Aubameyang, Griezmann, Lewandowski ve De Jong tercihi gündem oldu. Messi, Van Dijk, Ronaldo, Mane ve Salah ilk 5'ini bilen iki ülke ise Yeni Zelanda ile Seyşeller oldu.
- 4.12.2019
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Girdi ve kart gördü
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Yorum
ozzy oziii
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‘Kasıtlı’ iddiası!
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Yorum
hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
Toplam 1
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vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
Olay çıkardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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