Olay çıkardı

Arjantinli yıldız, 6. kez bu ödülü kazanıp Ronaldo'yu (5) geride bırakırken; otoriteler Van Dijk'e haksızlık yapıldığını düşünüyor. Geçen yıl Modric'e giden ödülün, bu sezon ise Liverpool'la Devler Ligi'ni kazanan savunmacıya gitmesi gerektiği görüşünde birleşildi.



RONALDO'YA ŞOK MESAJ

İkinci olan Hollandalı oyuncunun, göndermesi ise geceye damga vurdu. Muhabirin, 'Ronaldo gelmedi. Bir rakibin azaldı' sorusuna; "O rakip miydi?" yanıtını vermesi çok tartışıldı. Van Dijk daha sonra şaka yaptığını belirtse de Ronaldo'nun kız kardeşi Katya, "O, senin liginde üç kez şampiyon oldu" diyerek tepki gösterdi.



O ÜLKEDEN İLK 5'E OY GELMEDİ!

Ballon d'Or'da ülkelerin tercihleri açıklandı. İlk 5'e oy vermeyen tek ülke olan Sri Lanka'nın; Arnold, Aubameyang, Griezmann, Lewandowski ve De Jong tercihi gündem oldu. Messi, Van Dijk, Ronaldo, Mane ve Salah ilk 5'ini bilen iki ülke ise Yeni Zelanda ile Seyşeller oldu.