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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Olay çıkardı

Olay çıkardı

prestijli ödüllerinden olan Ballon d'Dor'un sahibi oldu. Messi’nin, 6. kez Ballon d’Or’u kazanması olay oldu. Futbol dünyası, Hollandalı savunmacı ’in ödülü hak ettiği görüşünde birleşti.

Arjantinli yıldız, 6. kez bu ödülü kazanıp Ronaldo'yu (5) geride bırakırken; otoriteler 'e haksızlık yapıldığını düşünüyor. Geçen yıl Modric'e giden ödülün, bu sezon ise 'la Devler Ligi'ni kazanan savunmacıya gitmesi gerektiği görüşünde birleşildi.

RONALDO'YA ŞOK MESAJ
İkinci olan Hollandalı oyuncunun, göndermesi ise geceye damga vurdu. Muhabirin, 'Ronaldo gelmedi. Bir rakibin azaldı' sorusuna; "O rakip miydi?" yanıtını vermesi çok tartışıldı. Van Dijk daha sonra şaka yaptığını belirtse de Ronaldo'nun kız kardeşi Katya, "O, senin liginde üç kez şampiyon oldu" diyerek tepki gösterdi.


O ÜLKEDEN İLK 5'E OY GELMEDİ!
Ballon d'Or'da ülkelerin tercihleri açıklandı. İlk 5'e oy vermeyen tek ülke olan 'nın; Arnold, Aubameyang, Griezmann, Lewandowski ve De Jong tercihi gündem oldu. Messi, Van Dijk, Ronaldo, Mane ve Salah ilk 5'ini bilen iki ülke ise ile Seyşeller oldu.

  1. 4.12.2019
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