EURO 2020 öncesi Romanya'da ulaşım ve stat krizi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan takımların gruplarının belirlenmesi için Romanya'nın başkenti Bükreş, kura çekimi seremonisinin yanı sıra turnuvadaki bazı maçlara da ev sahipliği yapacak.

Hazırlık süreciyle ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu, karşılaşmalara ev sahipliği yapacak olan Arena Nationala'ya (Ulusal Stadyum) odaklandıklarını söyledi.

Başkan Burleanu ayrıca, taraftarları havalimanından şehir merkezine götürmesi için yapılması planan raylı sistemin, turnuvaya kadar hazır olmayacağı yönünde bir itirafta bulundu. Şehre gelen taraftarların satın alınacak otobüslerle taşınacağı ifade edildi.