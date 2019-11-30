EURO 2020 öncesi Romanya'da ulaşım ve stat krizi
Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu, EURO 2020 öncesi, ülkenin organizasyona yaptığı hazırlıklar hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı. Başkan Burleanu organizasyonda taraftarların ulaşımı için planlanan raylı sistemin yetişmeyeceği yönünde bir itirafta bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan takımların gruplarının belirlenmesi için Romanya'nın başkenti Bükreş, kura çekimi seremonisinin yanı sıra turnuvadaki bazı maçlara da ev sahipliği yapacak.
Hazırlık süreciyle ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu, karşılaşmalara ev sahipliği yapacak olan Arena Nationala'ya (Ulusal Stadyum) odaklandıklarını söyledi.
Başkan Burleanu ayrıca, taraftarları havalimanından şehir merkezine götürmesi için yapılması planan raylı sistemin, turnuvaya kadar hazır olmayacağı yönünde bir itirafta bulundu. Şehre gelen taraftarların satın alınacak otobüslerle taşınacağı ifade edildi.
- 30.11.2019
- Güncelleme: 30.11.2019 17:17
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