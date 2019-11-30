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30 Kasım 2019, Cumartesi
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derbisinin galibi Zeljeznicar

Bosna Hersek derbisinin galibi Zeljeznicar

Premijer Liga'nın 18. haftasında Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Zeljeznicar, Saraybosna'yı 'lik skorla mağlup etti.

1. Futbol Ligi'nin (Premijer Liga) 18. haftasında Zeljeznicar, rakibi Saraybosna'ya konuk oldu.

Başkent Saraybosna'daki Stadı'nda oynanan maçta, iki başkent temsilcisi takım, lig tarihinde 120. kez karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 12. dakikasında ev sahibi takım Saraybosna, Mersudin Ahmetovic'in golüyle öne geçse de konuk takım Zeljeznicar 30. dakikada Semir Stilic'in serbest vuruştan kaydettiği golle skoru 1-1 yaptı.

İkinci devreye hareketli başlayan Zeljeznicar, henüz 46. dakikada Sulejman Krpic'in golüyle 2-1 öne geçti.

Stilic'in 70. dakikada attığı penaltı golüyle farkı üçe çıkaran Zeljeznicar, sahadan galip ayrıldı.

Puanını 35'e çıkaran Zeljeznicar averajla liderlik koltuğuna oturdu.

  1. 30.11.2019
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