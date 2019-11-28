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28 Kasım 2019, Perşembe
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Zlatan'dan flaş yatırım

Zlatan'dan flaş yatırım

LA Galaxy'den ayrılan , ekiplerinden Hammarby'nin yüzde 50 hissesini satın aldı.

LA Galaxy'den ayrılan , ekiplerinden Hammarby'nin yüzde 50 hissesini satın aldı. 38 yaşındaki İsveçli yıldız golcü geçtiğimiz günlerde, "'ya dönüyorum" açıklaması yapmıştı. Bunun bir bahis şirketinin reklamı için yaptığı öğrenildi. Zlatan'ın eski kulübü Milan'a ocakta dönmesi bekleniyor.

  1. 28.11.2019
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