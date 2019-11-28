Zlatan'dan flaş yatırım
LA Galaxy'den ayrılan Zlatan İbrahimoviç, İsveç Ligi ekiplerinden Hammarby'nin yüzde 50 hissesini satın aldı.
LA Galaxy'den ayrılan Zlatan İbrahimoviç, İsveç Ligi ekiplerinden Hammarby'nin yüzde 50 hissesini satın aldı. 38 yaşındaki İsveçli yıldız golcü geçtiğimiz günlerde, "İspanya'ya dönüyorum" açıklaması yapmıştı. Bunun bir bahis şirketinin reklamı için yaptığı öğrenildi. Zlatan'ın eski kulübü Milan'a ocakta dönmesi bekleniyor.
- 28.11.2019
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Yorum
savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
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? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
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laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
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