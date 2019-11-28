Zlatan'dan flaş yatırım

LA Galaxy'den ayrılan Zlatan İbrahimoviç, İsveç Ligi ekiplerinden Hammarby'nin yüzde 50 hissesini satın aldı. 38 yaşındaki İsveçli yıldız golcü geçtiğimiz günlerde, "İspanya'ya dönüyorum" açıklaması yapmıştı. Bunun bir bahis şirketinin reklamı için yaptığı öğrenildi. Zlatan'ın eski kulübü Milan'a ocakta dönmesi bekleniyor.