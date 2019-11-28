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28 Kasım 2019, Perşembe
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ile aramızda

Merih ile aramızda

 Demiral'ın formasını giydiği , önceki gün 'nde 'i 1-0 yenmişti.

Demiral'ın formasını giydiği , önceki gün 'nde 'i 1-0 yenmişti. Maçın golünü atan Dybala da kulübede bulunan Merih'e giderek asker selamı verdi. Arjantinli yıldız, "Herhangi bir mesaj göndermedim. Merih'le aramızda bir şaka" dedi.

  1. 28.11.2019
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