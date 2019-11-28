Ibrahimovic Çin'den gelen transfer teklifini reddetti!

MLS takımlarından Los Angeles Galaxy forması giyen ve sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek olan Ibrahimovic'in yeni takımı hala belli olmadı.

Geçtiğimiz günlerde Hammarby forması paylaşarak akıllarda soru işaretine yol açan İsveçli golcünün, daha sonra bu kulübün %50 hissesini satın aldığı açıklanmıştı. 38 yaşındaki yıldızın adı Napoli, Bologna ve Milan'la anılmıştı.

Son gelen bilgilere göre; Ibrahimovic'e Çin'den teklif geldi fakat golcü oyuncu Uzak Doğu'dan gelen bu teklifleri reddetti.