Ibrahimovic Çin'den gelen transfer teklifini reddetti! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
28 Kasım 2019, Perşembe
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Ibrahimovic 'den gelen teklifini reddetti!

Ibrahimovic Çin'den gelen transfer teklifini reddetti!

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, 'den gelen tekliflerini reddetti.

MLS takımlarından Galaxy forması giyen ve sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek olan Ibrahimovic'in yeni takımı hala belli olmadı.

Geçtiğimiz günlerde Hammarby forması paylaşarak akıllarda soru işaretine yol açan İsveçli golcünün, daha sonra bu kulübün %50 hissesini satın aldığı açıklanmıştı. 38 yaşındaki yıldızın adı , Bologna ve Milan'la anılmıştı.

Son gelen bilgilere göre; Ibrahimovic'e 'den teklif geldi fakat golcü oyuncu Uzak Doğu'dan gelen bu teklifleri reddetti.

  1. 28.11.2019
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