Ibrahimovic Çin'den gelen transfer teklifini reddetti!

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, Çin'den gelen transfer tekliflerini reddetti.
MLS takımlarından Los Angeles Galaxy forması giyen ve sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek olan Ibrahimovic'in yeni takımı hala belli olmadı.
Geçtiğimiz günlerde Hammarby forması paylaşarak akıllarda soru işaretine yol açan İsveçli golcünün, daha sonra bu kulübün %50 hissesini satın aldığı açıklanmıştı. 38 yaşındaki yıldızın adı Napoli, Bologna ve Milan'la anılmıştı.
Son gelen bilgilere göre; Ibrahimovic'e Çin'den teklif geldi fakat golcü oyuncu Uzak Doğu'dan gelen bu teklifleri reddetti.
- 28.11.2019
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Hayalet adam Moses
Toplam 1
Yorum
ok buyuk hayal kirikligi gercekten.isla nin cezasi bittikten sonra dirar mosesten formayi alacaktir
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Kruse ısınıyor
Toplam 1
Yorum
fb40 bu fenerbahçenin vedat muriç hariç bütün transferleri yanlış yazıklar olsun bu yönetime ve hocaya yanal dan bir turşu olmaz abiii
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Abdullah Avcı: 3 puan alacağımıza inanıyorum
Toplam 1
Yorum
by V Lafa değil, işe bakılır hoca efendi! Takımın oyununu izlemek işkenceye dönüştü.. Avrupa kupalarından elendik. Ne anlatıyorsun?!
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