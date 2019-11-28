Beckham takımının başına Vieira'yı getirmek istiyor

Mart 2020'de MLS'te mücadele etmeye hak kazanacak olan İngilizlerin efsane ismi David Beckham'ın kurucusu olduğu Inter Miami, takım olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Daha önce birkaç futbolcu transferine imza atan Beckham, teknik direktörlük görevi için ise yine MLS'te görev yapmış olan bir ismi düşünüyor. Telegraph'ta yer alan habere göre bu isim 2018'den beri Nice'in teknik direktörlüğünü yapan Patrick Vieira...

Vieira'nın çalıştırdığı Nice, Ligue 1'de 14. hafta sonunda topladığı 17 puanla 15. sırada yer alıyor.



