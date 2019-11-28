Beckham takımının başına Vieira'yı getirmek istiyor
David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami için teknik direktör olarak Nice'i çalıştıran Fransız teknik adam Patrick Vieira'yı düşündüğü ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Mart 2020'de MLS'te mücadele etmeye hak kazanacak olan İngilizlerin efsane ismi David Beckham'ın kurucusu olduğu Inter Miami, takım olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Daha önce birkaç futbolcu transferine imza atan Beckham, teknik direktörlük görevi için ise yine MLS'te görev yapmış olan bir ismi düşünüyor. Telegraph'ta yer alan habere göre bu isim 2018'den beri Nice'in teknik direktörlüğünü yapan Patrick Vieira...
Vieira'nın çalıştırdığı Nice, Ligue 1'de 14. hafta sonunda topladığı 17 puanla 15. sırada yer alıyor.
- 28.11.2019
- Güncelleme: 28.11.2019 15:08
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Hayalet adam Moses
Toplam 1
Yorum
ok buyuk hayal kirikligi gercekten.isla nin cezasi bittikten sonra dirar mosesten formayi alacaktir
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Kruse ısınıyor
Toplam 1
Yorum
fb40 bu fenerbahçenin vedat muriç hariç bütün transferleri yanlış yazıklar olsun bu yönetime ve hocaya yanal dan bir turşu olmaz abiii
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Abdullah Avcı: 3 puan alacağımıza inanıyorum
Toplam 1
Yorum
by V Lafa değil, işe bakılır hoca efendi! Takımın oyununu izlemek işkenceye dönüştü.. Avrupa kupalarından elendik. Ne anlatıyorsun?!
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