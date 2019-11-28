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28 Kasım 2019, Perşembe
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Beckham takımının başına Vieira'yı getirmek istiyor

Beckham takımının başına Vieira'yı getirmek istiyor

'ın sahibi olduğu için teknik direktör olarak 'i çalıştıran Fransız teknik adam 'yı düşündüğü ortaya çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Mart 2020'de 'te mücadele etmeye hak kazanacak olan İngilizlerin efsane ismi 'ın kurucusu olduğu , takım olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Daha önce birkaç futbolcu transferine imza atan Beckham, teknik direktörlük görevi için ise yine MLS'te görev yapmış olan bir ismi düşünüyor. Telegraph'ta yer alan habere göre bu isim 2018'den beri 'in teknik direktörlüğünü yapan ...

Vieira'nın çalıştırdığı Nice, Ligue 1'de 14. hafta sonunda topladığı 17 puanla 15. sırada yer alıyor.


  1. 28.11.2019
  2. Güncelleme: 28.11.2019 15:08
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