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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Yeşilyurt Belediyespor'da 3 puan sevinci

Yeşilyurt Belediyespor'da 3 puan sevinci

Yeşilyurt Belediyespor Başkanı maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Örneklik teşkil eden bir 90 dakikaydı. Bir takım nasıl hiç bir şartta vazgeçmezin en güzel fotoğrafıydı" dedi.

3.Lig ekibi Yeşilyurt Belediyespor'da ligin 14.haftasında oynanan müsabakasında alınan 4-2'lik galibiyetin sevinci sürüyor. Karşılamayı değerlendiren turuncu yeşilli kulübün başkanı , futbolcularını yürekli mücadelelerinden dolayı tebrik etti. Geriye düşmelerine rağmen maçı inançlarıyla kazandıklarını kaydeden Yılmaz, "Geriye düştüğümuz zorlu Petrol maçında 4-2 galip geldiğimiz için mutluyuz. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza gösterdikleri üstün gayretlerinden dolayı tebrik ediyoruz. Ayrıca maça gelen tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Bu önemli galibiyeti Malatya'mıza hediye ediyoruz. Bize inanın destek olun. Allah'ın izniyle bu ligde kalacağız" dedi.

"ÖRNEKLİK TEŞKİL EDEN BİR 90 DAKİKAYDI"
Yılmaz, Batman karşısında takımıyla gurur duyduğunu da ifade ederek şunları söyledi:
"Hakikaten mücadele ve inanç bakımından örneklik teşkil eden bir 90 dakikaydı. Bir takım nasıl hiç bir şartta vazgeçmezin en güzel fotoğrafıydı. Futbolcularımızı yürekli ve pes etmeyen mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Teknik heyetimiz de böyle bir takım ortaya çıkardığı için teşekkür ediyorum. İnşallah yolumuz açık."

  1. 25.11.2019
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